Кинокомпания назвала дату премьеры фильма «Небо» о погибшем в Сирии алтайском летчике

Показ фильма на авиабазе «Хмеймим» запланировали на 24 ноября — день гибели Пешкова.
«В связи с этим мы посоветовалась с создателями картины и приняли решение перенести премьеру ленты и ее выход в прокат в России на ноябрь», — сообщили в кинокомпании.
В широкий прокат кино выйдет 18 ноября.
Фильм основан на реальных событиях и продемонстрирует вклад Вооруженных сил России в борьбу с террористами с Сирии.
Лента основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина. Съемки велись на реальных объектах Минобороны РФ.
В ноябре 2015 года уроженец Алтайского края Олег Пешков пилотировал бомбардировщик Су-24, сбитый турецкими ВВС. По данным Минобороны, он был убит туркоманами после катапультирования.
Президент Владимир Путин присвоил Пешкову звание Героя России посмертно.
Турецкий президент Эрдоган позже по-русски извинился за сбитый российский самолет.
В 2017 году бомбардировщик Су-34 получил имя Олега Пешкова, в суворовском училище Екатеринбурга открыли в его честь барельеф, на базе ВКС в сирийском Хмеймиме установили памятный знак.
Память летчика увековечили и на родине в Алтайском крае.