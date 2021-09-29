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Жизнь

Кинокомпания назвала дату премьеры фильма «Небо» о погибшем в Сирии алтайском летчике

Премьеру художественного фильма «Небо» о погибшем в Сирии летчике, уроженце Косихинского района Олеге Пешкове перенесли с октября на ноябрь, сообщили ТАСС в кинокомпании «Централ Партнершип».

На площади Ветеранов прошла церемония, посвященная увековечению памяти Героя Российской Федерации Олега Пешкова. Барнаул, 13 февраля 2016 года.
На площади Ветеранов прошла церемония, посвященная увековечению памяти Героя Российской Федерации Олега Пешкова. Барнаул, 13 февраля 2016 года.
Олег Богданов

Показ фильма на авиабазе «Хмеймим» запланировали на 24 ноября — день гибели Пешкова.

«В связи с этим мы посоветовалась с создателями картины и приняли решение перенести премьеру ленты и ее выход в прокат в России на ноябрь», — сообщили в кинокомпании.

В широкий прокат кино выйдет 18 ноября.

Фильм основан на реальных событиях и продемонстрирует вклад Вооруженных сил России в борьбу с террористами с Сирии.

Лента основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина. Съемки велись на реальных объектах Минобороны РФ.

Бомбардировщик Су-34 имени Олега Пешкова.
Бомбардировщик Су-34 имени Олега Пешкова.
lipetskcity.ru

В ноябре 2015 года уроженец Алтайского края Олег Пешков пилотировал бомбардировщик Су-24, сбитый турецкими ВВС. По данным Минобороны, он был убит туркоманами после катапультирования.

Президент Владимир Путин присвоил Пешкову звание Героя России посмертно.

Турецкий президент Эрдоган позже по-русски извинился за сбитый российский самолет.

В 2017 году бомбардировщик Су-34 получил имя Олега Пешкова, в суворовском училище Екатеринбурга открыли в его честь барельеф, на базе ВКС в сирийском Хмеймиме установили памятный знак.

Память летчика увековечили и на родине в Алтайском крае.

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