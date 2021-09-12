Кириенко уже сегодня видит Россию будущего, где талантливые люди получают возможности

Кириенко заявил, что возможности самореализации для любого талантливого человека стали главным конкурентным преимуществом России.

«Я считаю, что Россия и сегодня уже для каждого талантливого творческого человека стала страной возможностей. Такого количества возможностей для самореализации нет практически ни в одной стране. У человека есть возможность стать кем он захочет. Мне кажется, что это и есть главное конкурентное преимущество России. Вот это вот быстроменяющееся время — это время России. Это же в нашем культурном коде, такая история нестандартных решений, поиска совершенно неожиданных подходов и в науке, да где угодно», — сказал он на форуме «Россия — страна возможностей».

Кириенко подчеркнул, что Россия будущего, которую он видит уже сегодня, — это страна, где каждый человек может открыть и реализовать свой талант.

Главным преимуществом молодежи перед старшим поколением, добавил замглавы, можно считать скорость адаптации.

«У меня ощущение, чем ребята моложе, тем они более интересные, более творческие и открытые. Они уже растут в этом динамичном цифровом мире, и их главным конкурентным преимуществом является открытость и скорость восприятия, скорость готовности к изменениям. Это точно их главное конкурентное преимущество», — заключил он.

Напомним, талантливый Кириенко в 2020 году заработал 30,5 млн рублей, согласно сведениям о доходах.

Кстати, Алтайский край попал в ТОП-20 в рейтинге готовности регионов к будущему.