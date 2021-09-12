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Жизнь

Кириенко уже сегодня видит Россию будущего, где талантливые люди получают возможности

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал про главное конкурентное преимущество России, сообщает РИА «Новости».

Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко.
wikipedia.org

Кириенко заявил, что возможности самореализации для любого талантливого человека стали главным конкурентным преимуществом России.

«Я считаю, что Россия и сегодня уже для каждого талантливого творческого человека стала страной возможностей. Такого количества возможностей для самореализации нет практически ни в одной стране. У человека есть возможность стать кем он захочет. Мне кажется, что это и есть главное конкурентное преимущество России. Вот это вот быстроменяющееся время — это время России. Это же в нашем культурном коде, такая история нестандартных решений, поиска совершенно неожиданных подходов и в науке, да где угодно», — сказал он на форуме «Россия — страна возможностей».

Кириенко подчеркнул, что Россия будущего, которую он видит уже сегодня, — это страна, где каждый человек может открыть и реализовать свой талант.

Главным преимуществом молодежи перед старшим поколением, добавил замглавы, можно считать скорость адаптации.

«У меня ощущение, чем ребята моложе, тем они более интересные, более творческие и открытые. Они уже растут в этом динамичном цифровом мире, и их главным конкурентным преимуществом является открытость и скорость восприятия, скорость готовности к изменениям. Это точно их главное конкурентное преимущество», — заключил он.

Напомним, талантливый Кириенко в 2020 году заработал 30,5 млн рублей, согласно сведениям о доходах.

Кстати, Алтайский край попал в ТОП-20 в рейтинге готовности регионов к будущему.

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