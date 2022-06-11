11 июня
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Жизнь

Ким Чен Ын призвал к укреплению обороны Cеверной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к укреплению обороноспособности из-за рисков в сфере безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Ким Чен Ын в России, 2019 год.
Ким Чен Ын в России, 2019 год.
kremlin.ru

Ким Чен Ын заявил, что ситуация в сфере безопасности КНДР очень серьезна, а окружающая обстановка «несет риски крайнего обострения».

Партия в целях защиты суверенитета будет руководствоваться принципом «сила в ответ на силу» в условиях «прямого соревнования».

Кроме этого, лидер поставил задачи военного характера для вооруженных сил и институтов в сфере оборонных исследований.

В сообщениях местных СМИ нет существенных прямых сигналов в сторону Южной Кореи и США, не была в них затронута и тема ядерных испытаний, принципах и стратегии, которым необходимо следовать «в борьбе с противником».

Южнокорейское агентство Yonhap предполагает, что под «противником» подразумевается Сеул.

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