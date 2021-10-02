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Жизнь

Китайцы назвали Путина секс-символом

Жители Китая обратили внимание на крепкое здоровье президента России Владимира Путина и посчитали его мировым секс-символом, пишет ura.news со ссылкой на китайскую соцсеть WeChat.

Владимир Путин на рыбалке.
Владимир Путин на рыбалке.
wikimedia.org

По мнению жителей Поднебесной, Путин — мечта миллионов женщин по всему миру, так как имеет обаяние и ведет здоровый образ жизни.

«Президент России Владимир Путин — мечта миллионов женщин и не только россиянок. Вообще, у Путина куча поклонников по всему миру. Как такое может быть? Многие явно зададутся этим вопросом. Все дело в личном обаянии и здоровом образе жизни, который ведет Владимир Путин. Причина, по которой российский президент в 68 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту», — пишут в сети.

Ранее Владимир Путин заявил, что у россиян всегда есть основания критиковать власти, в том числе и его самого.

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