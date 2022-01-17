Кладбищенские аферисты. Как россиян будут наказывать за мошенничество в сфере ритуальных услуг

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А как Орлов предлагает наказывать похоронных мошенников?

Антон Орлов считает: мошенников в сфере ритуальных услуг нужно наказывать штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет — за хищение или приобретение права на чужое имущество обманом, злоупотреблением доверия.

Похороны. Гроб. Цветы. СС0

Также возможны штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (свыше 250 тыс. рублей).