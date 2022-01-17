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Жизнь

Кладбищенские аферисты. Как россиян будут наказывать за мошенничество в сфере ритуальных услуг

Уголовную ответственность для похоронных мошенников предложил ввести Антон Орлов — директор Института исследования проблем современной политики. Соответствующее письмо он отправил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. Какое наказание грозит за аферизм в сфере ритуальных услуг — в разборе altapress.ru.

Венки.
Венки.
Открытые источники в интернете
1
Зачем наказывать похоронных мошенников по отдельной статье?

Как пишет RT, в изданиях регулярно появляются сообщения о мошенниках, «торгующих» ритуальными услугами, псевдоработниках моргов или кладбищ. Они, написал Орлов, пытаются воспользоваться тяжелым психологическим состоянием и горем людей, навязывают им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище и прочие незаконные поборы.

2
А как Орлов предлагает наказывать похоронных мошенников?

Антон Орлов считает: мошенников в сфере ритуальных услуг нужно наказывать штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет — за хищение или приобретение права на чужое имущество обманом, злоупотреблением доверия.

Похороны. Гроб. Цветы.
Похороны. Гроб. Цветы.
СС0

Также возможны штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (свыше 250 тыс. рублей).

3
По какой статье похоронных мошенников наказывают сейчас?

За мошенничество в сфере ритуальных услуг наказывают по статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Она предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет — если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет — если мошенничество совершено в особо крупном размере.

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