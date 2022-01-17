Кладбищенские аферисты. Как россиян будут наказывать за мошенничество в сфере ритуальных услуг

Как пишет RT, в изданиях регулярно появляются сообщения о мошенниках, «торгующих» ритуальными услугами, псевдоработниках моргов или кладбищ. Они, написал Орлов, пытаются воспользоваться тяжелым психологическим состоянием и горем людей, навязывают им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище и прочие незаконные поборы.
Антон Орлов считает: мошенников в сфере ритуальных услуг нужно наказывать штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет — за хищение или приобретение права на чужое имущество обманом, злоупотреблением доверия.
Также возможны штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (свыше 250 тыс. рублей).
За мошенничество в сфере ритуальных услуг наказывают по статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).
Она предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет — если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет — если мошенничество совершено в особо крупном размере.