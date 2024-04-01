Климатологи: високосный 2024 год побьет рекорды жары предыдущего. И при чем Санкт-Петербург

2023 год стал рекордным с точки зрения показателя температуры. Именно 2023 год побил все показатели по потеплению, указывает РБК.

Прошлый год побил рекорды по уровням парниковых газов, температуре поверхности, теплу и закислению океана, повышению уровня моря, ледовому покрову и отступлению ледников.

Факт

Наиболее теплые годы приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо.

Прогноз и риск

Предыдущее сильное Эль-Ниньо было в 2016 году. В 2023 году произошло следующее сильное Эль-Ниньо, которое закончится к середине этого года. Климатологи не исключают риск нового рекорда.

Чем чреват процесс

Повышение температуры чревато таянием ледников и повышением уровня мирового океана. Подвержены опасности затопления многие низинные территории, островные в океане и материковые.

Угроза

Под угрозой затопления окажутся Нидерланды. В других странах города — Венеция и Санкт-Петербург.

Вечная мерзлота

Повышение температуры может привести к деградации вечной мерзлоты. Это чревато инфраструктурными трудностями для России, две трети которой территорий — в зоне вечной мерзлоты.

При этом ранее о скором завершении всемирного погодного явления заявил эксперт. И в мае наступит нейтральная фаза. Хотя сообщалось также, что високосный 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Дело в том, что ранее спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. И весь экватор «усыпан» красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения на континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Феномен

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — «малыш», «мальчик» (в переводе с испанского). Именно это явление может стать одной из причин рекордной жары.

Годы

Исследователи назвали предшествующие годы «мальчика». Это 2010 и 2016. Причем 2016-й стал самым мощным с 1950 года. Подобные явления наблюдались только в 1982-83 и 1997-98 годах.

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