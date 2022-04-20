В Барнауле показали праздничные плакаты с «ключевой красной звездой» к 77-летию Победы

Разместить плакаты на улицах Барнаула планируют до 29 апреля.
«Серия тематических макетов для праздничных баннеров состоит из 30 плакатов стратегических наступательных операций в Великой Отечественной войне. В их числе — битва за Москву, Сталинградская битва, битвы за Днепр и на Курской дуге и многие другие. Ключевой элемент оформления — красная звезда», — рассказали в мэрии.
Кроме этих макетов, разработаны плакаты, посвященные предприятиям краевой столицы.
Для размещения плакатов планируют использовать не менее 100 рекламных конструкций.
«Для праздничного и тематического оформления города будут использованы конструкции из флагов. Их планируется разместить на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира, на улице Мало-Тобольской, основных проспектах. Особое внимание будет уделено оформлению въездных магистралей по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам, территорий в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, на основных транспортных развязках и перекрестках города», — уточнили в мэрии.
Предложенные эскизы могут использовать предприятия и организации для оформления зданий и территорий.
Ранее алтайские коммунисты потребовали шире использовать копии Знамени Победы 9 мая.