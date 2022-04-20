В Барнауле показали праздничные плакаты с «ключевой красной звездой» к 77-летию Победы

В Барнауле по заказу разработали эскизы праздничных плакатов для оформления улиц ко Дню Победы, сообщает мэрия города.

Разместить плакаты на улицах Барнаула планируют до 29 апреля.

«Серия тематических макетов для праздничных баннеров состоит из 30 плакатов стратегических наступательных операций в Великой Отечественной войне. В их числе — битва за Москву, Сталинградская битва, битвы за Днепр и на Курской дуге и многие другие. Ключевой элемент оформления — красная звезда», — рассказали в мэрии.

Кроме этих макетов, разработаны плакаты, посвященные предприятиям краевой столицы.

Для размещения плакатов планируют использовать не менее 100 рекламных конструкций.

«Для праздничного и тематического оформления города будут использованы конструкции из флагов. Их планируется разместить на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира, на улице Мало-Тобольской, основных проспектах. Особое внимание будет уделено оформлению въездных магистралей по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам, территорий в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, на основных транспортных развязках и перекрестках города», — уточнили в мэрии.

Предложенные эскизы могут использовать предприятия и организации для оформления зданий и территорий.

Ранее алтайские коммунисты потребовали шире использовать копии Знамени Победы 9 мая.