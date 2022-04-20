20 апреля
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Жизнь

В Барнауле показали праздничные плакаты с «ключевой красной звездой» к 77-летию Победы

В Барнауле по заказу разработали эскизы праздничных плакатов для оформления улиц ко Дню Победы, сообщает мэрия города.

Эскизы плакатов к 77-летию Победы. Барнаул.
Эскизы плакатов к 77-летию Победы. Барнаул.
barnaul.org

Разместить плакаты на улицах Барнаула планируют до 29 апреля.

«Серия тематических макетов для праздничных баннеров состоит из 30 плакатов стратегических наступательных операций в Великой Отечественной войне. В их числе — битва за Москву, Сталинградская битва, битвы за Днепр и на Курской дуге и многие другие. Ключевой элемент оформления — красная звезда», — рассказали в мэрии.

Кроме этих макетов, разработаны плакаты, посвященные предприятиям краевой столицы.

Для размещения плакатов планируют использовать не менее 100 рекламных конструкций.

«Для праздничного и тематического оформления города будут использованы конструкции из флагов. Их планируется разместить на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира, на улице Мало-Тобольской, основных проспектах. Особое внимание будет уделено оформлению въездных магистралей по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам, территорий в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, на основных транспортных развязках и перекрестках города», — уточнили в мэрии.

Предложенные эскизы могут использовать предприятия и организации для оформления зданий и территорий.

Ранее алтайские коммунисты потребовали шире использовать копии Знамени Победы 9 мая.

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