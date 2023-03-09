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Праздники в мае

Май богат на праздники, что не может не радовать. В первую очередь это День Весны и Труда 1 мая и День победы 9 мая.

Есть и профессиональные праздники. 7 мая отмечают День радио, а 12-го — День медсестры.

25 мая наступит самый долгожданный праздник для учащихся школ — последний звонок.