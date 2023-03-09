Ближайшие длинные выходные будут:
- с 29 апреля по 1 мая — 3 дня;
- с 6 по 9 мая — 4 дня.
Они связаны с празднованием Дня Весны и Труда (1 мая) и Дня победы (9 мая).
Май богат на праздники, что не может не радовать. В первую очередь это День Весны и Труда 1 мая и День победы 9 мая.
Есть и профессиональные праздники. 7 мая отмечают День радио, а 12-го — День медсестры.
25 мая наступит самый долгожданный праздник для учащихся школ — последний звонок.
Отдыхать россияне будут аж 11 дней, включая праздничные выходные: 1, 6−9, 13−14, 20−21, 27−28.
Работать будут не очень много — всего 20 дней.
Отпуск в мае не подойдет тем, кто рассчитывает получить хорошие отпускные. Выплаты вы получите совсем не большие из-за большого количества выходных.
Но если вас не слишком волнует финансовый вопрос, то можете смело брать отпуск. Май идеален для отдыха на природе и долгих путешествий. Последний весенний месяц порадует теплым солнцем и умеренной погодой.