9 марта
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Жизнь

Когда будут следующие длинные выходные, и чем они порадуют россиян — разбор

Последний праздничный выходной в марте остался позади, и впереди ждут только рабочие будни. Однако это ненадолго, ведь впереди россиян ожидает целых семь дней выходных в честь праздников. Altapress.ru рассказывает, когда россияне будут снова отдыхать.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
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1
Ближайшие длинные выходные

Ближайшие длинные выходные будут:

  • с 29 апреля по 1 мая — 3 дня;
  • с 6 по 9 мая — 4 дня.

Они связаны с празднованием Дня Весны и Труда (1 мая) и Дня победы (9 мая).

2
Праздники в мае

Май богат на праздники, что не может не радовать. В первую очередь это День Весны и Труда 1 мая и День победы 9 мая.

Есть и профессиональные праздники. 7 мая отмечают День радио, а 12-го — День медсестры.

25 мая наступит самый долгожданный праздник для учащихся школ — последний звонок.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
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3
Рабочие и выходные дни в мае

Отдыхать россияне будут аж 11 дней, включая праздничные выходные: 1, 6−9, 13−14, 20−21, 27−28.

Работать будут не очень много — всего 20 дней.

4
Стоит ли брать отпуск?

Отпуск в мае не подойдет тем, кто рассчитывает получить хорошие отпускные. Выплаты вы получите совсем не большие из-за большого количества выходных.

Но если вас не слишком волнует финансовый вопрос, то можете смело брать отпуск. Май идеален для отдыха на природе и долгих путешествий. Последний весенний месяц порадует теплым солнцем и умеренной погодой.

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