6 марта
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Жизнь

Сокращенная рабочая неделя началась для россиян. Как отдыхаем в марте 2023

С 6 марта начинается сокращенная рабочая неделя в честь празднования Международного женского дня. Altapress.ru рассказывает, как россияне будут отдыхать в марте и какие еще праздники будут, кроме 8 марта.

Букет, цветы, тюльпаны.
Букет, цветы, тюльпаны.
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Как работаем и отдыхаем в сокращенную неделю?

Неделя с 6 по 12 марта будет праздничной. 8 марта будет выходным днем в честь празднования Международного женского дня.

7 марта будет сокращенным рабочим днем, соответственно.

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Выходные и будни

В марте 2023 года будет девять выходных, включая один праздничный: 4−5, 8, 11−12, 18−19, 25−26. Не так много, как ожидалось, но и немало.

Работать же будем 22 дня.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/
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Праздники

Помимо Международного женского дня в марте отмечают следующие праздники:

  • Ирландский праздник День святого Патрика — 17 марта;
  • Международный день счастья — 20 марта;
  • Начало года и весны у персоязычных и тюркоязычных народов, Навруз — 21 марта.
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Куда сходить на выходных?

В марте пройдет достаточно много различных мероприятий в Барнауле.

Так, 8 марта в зале Русского камерного оркестра пройдет концерт «Виват, весна» с участием народного артиста республики Хакасия, заслуженного артиста республики Алтай — Артура Марлужокова.

12 марта пройдет международный фестиваль «Перекресток» в филармонии Алтайского края. Выступят Павел Пиковский, Ксения Федулова, группы Backstage & Lena Shery и «Авиа».

17 марта можно сходить на сольный стендап Виктории Складчиковой, который пройдет в ДК «Мотостроителей».

Кстати, 8 и 9 марта в Алтайском крае изменят расписание электричек.

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