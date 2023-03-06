Сокращенная рабочая неделя началась для россиян. Как отдыхаем в марте 2023

Неделя с 6 по 12 марта будет праздничной. 8 марта будет выходным днем в честь празднования Международного женского дня.
7 марта будет сокращенным рабочим днем, соответственно.
В марте 2023 года будет девять выходных, включая один праздничный: 4−5, 8, 11−12, 18−19, 25−26. Не так много, как ожидалось, но и немало.
Работать же будем 22 дня.
Помимо Международного женского дня в марте отмечают следующие праздники:
- Ирландский праздник День святого Патрика — 17 марта;
- Международный день счастья — 20 марта;
- Начало года и весны у персоязычных и тюркоязычных народов, Навруз — 21 марта.
В марте пройдет достаточно много различных мероприятий в Барнауле.
Так, 8 марта в зале Русского камерного оркестра пройдет концерт «Виват, весна» с участием народного артиста республики Хакасия, заслуженного артиста республики Алтай — Артура Марлужокова.
12 марта пройдет международный фестиваль «Перекресток» в филармонии Алтайского края. Выступят Павел Пиковский, Ксения Федулова, группы Backstage & Lena Shery и «Авиа».
17 марта можно сходить на сольный стендап Виктории Складчиковой, который пройдет в ДК «Мотостроителей».
Кстати, 8 и 9 марта в Алтайском крае изменят расписание электричек.