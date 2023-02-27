27 февраля
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Жизнь

Спасти душу и желудок. Как правильно питаться в Великий пост

27 февраля православные начинают соблюдать Великий пост. Нередко люди совершают ошибки и причиняют вред своему здоровью. Altapress.ru рассказывает, как правильно питаться в этот период и соблюсти все правила Великого поста.

Деревенская еда.
Деревенская еда.
Pixabay.com

Питание в Великий пост

Главное ограничение во время Великого поста — нельзя есть «скоромные» продукты. То есть продукты животного происхождения — мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.

Также в отдельные дни существуют дополнительные запреты на некоторые виды продуктов. Их можно разделить на несколько групп:

  • «Сухоядение» — употребление холодной, не проходившей термическую обработку пищи без добавления растительного масла. Разрешены хлеб, свежие, сушеные и квашеные овощи и фрукты, орехи.
  • «Варение без елея», или горячая пища, приготовленная без добавления масла, — разрешена термическая обработка в процессе приготовления блюд (варение, тушение, запекание, приготовление на пару).
  • «Разрешение на вино и елей» — можно добавлять в пищу растительное масло, также допускается употребление умеренного количества виноградного вина.
  • «Разрешение на рыбу» — допустимо употребление рыбных блюд. Во время поста таких дня два. В праздник Благовещения и в Вербное воскресенье.
Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Календарь питания

Первую неделю верующие соблюдают особо строгий пост. В Чистый понедельник от пищи воздерживаются вовсе.

Затем, со вторника по пятницу, соблюдают сухоядение. Можно есть хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. В субботу и воскресенье готовят горячую пищу с маслом.

Со второй по шестую неделю поста на понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение. На вторник и четверг разрешены горячая пища без масла, а на субботу и воскресенье — горячая с маслом.

В период Страстной седмицы снова придерживаются строгого поста. Всю неделю верующие соблюдают сухоядение, а в пятницу не прикасаются к пище до выноса плащаницы.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Ошибки постящихся

Главная ошибка постящихся — резкий отказ от пищи животного происхождения. С непривычки организм может дать сбой — обостряются хронические заболевания, появляются слабость, головные боли.

К Великому посту готовятся заранее — за неделю начинают постепенно ограничивать себя в мясе и остальных «скоромных» продуктах.

Нередко постящиеся могут переходить на вредную пищу — чипсы, лапшу быстрого приготовления, сушки, конфеты и шоколад. Формально это постные продукты, но они могут негативно сказаться на здоровье.

Также верующие могут питаться слишком скудно и однообразно — есть только гречневую кашу и яблоки. Это невкусно и неполезно, поэтому следует питаться более разнообразно.

Деревенская еда.
Деревенская еда.
Pixabay.com

Советы

  • Ешьте достаточно белковой пищи. Высокое содержание белка есть в гречневой крупе, бобовых, квиноа, тофу.
  • Стоит употреблять достаточно растительного жира, который есть в подсолнечном, оливковом, миндальном маслах и орехах.
  • Отдавайте предпочтение необдирным крупам, добавляйте отруби в супы, каши. Обязательно включите в рацион фрукты и овощи.
  • Не налегайте на сладости и быстрые углеводы.
  • Чтобы побороть голод, ешьте продукты, содержащих нерафинированные, «медленные» углеводы — крупы, овощи.
Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Смысл Великого поста

Следует понимать, что Великий пост — это не диета и не здоровое питание. Это время упорной духовной работы православного человека над собой. Он ограничивает себя не только в еде. но и в словах, мыслях, поступках.

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