Поздравления с Великим постом в прозе
Пусть Великий Пост поможет взглянуть на мир иначе. Пусть добрее станет твоё сердце. Пусть освободится от обид душа. Я желаю тебе хорошего здоровья, крепких сил, неутомимой веры, а также любви, понимания и поддержки дорогих людей. Желаю, чтобы каждый день был наполнен благом, светом счастья и надежды.
Великий Пост пусть душу очистит от всех тревог и переживаний. Пусть легко пройдут дни эти, с верой в себя и счастьем от совершенных поступков и дел. Желаем легкого пути и улыбок бесконечных и самых искренних.
Желаю в эти 40 дней Великого поста в полной мере проявить свою крепость веры, вложить душу и сердце в святые молитвы. Пускай на вас снизойдет благодать, а Господь вознаградит вас, поселив покой и свет в ваши души. Желаю, чтобы все святые защитники помогли вам выдержать все испытания, справиться с любыми трудностями, осилить их и не поддаться искушениям. Желаю добра, силы, здоровья и мира вам и вашим любимым.
Поздравления с Великим постом в стихах
Великий Пост, как испытание,
Пусть будет пройден до конца,
Здоровья, сил для процветания,
Пускай добавит он сполна.
Великий Пост, как очищение,
Пусть смоет помыслы греха,
Пусть в жизни будет обновление,
Чтоб не была она плоха.
Великий Пост, как озарение,
Пусть веру в сердце укрепит,
И за большое к свету рвение,
Пусть вас Господь благословит.
Пост Великий наступает,
Поздравляю от души.
Пусть звучат молитвы к Богу
В чистой храмовой тиши.
Пускай очистит воздержание
От горечи и от обид.
Пусть путь к любви и состраданию
Скорее будет вам открыт.
Смиренности вам пожелаю,
Терпения и добрых дел,
Чтоб лучик светлый, благодатный
Во тьме для вас всегда блестел.
40 дней великого поста
Начинаются. И это неспроста.
Проходить должны мы испытание,
Проявлять терпенье, воздержание.
А для тех, в ком сил поститься нет,
Мудрый есть давно уже совет:
Зла вы никому не пожелайте
И друг друга словом не сжирайте.
Видите: совет довольно прост.
Постарайтесь вы в великий пост
Тело укрепить, очистить души,
Заповедей Божьих не нарушить.
Поздравления с Великим постом в смс
Пусть все уйдет из нас бренное,
Пусть будем все мы смиренными,
Пусть сегодня только нетленное
Сохранится вместе с Вселенною!
Самый главный Пост Великий
Нам велит очистить дух,
Мир увидеть многоликий,
Ощутить людей вокруг,
Покаяния отведать,
Примириться и простить.
Над собой нужна победа,
Вот тогда и будем жить!
В Великий Пост желаем в душе мира,
Пусть жизнь будет спокойна и красива.
Гармонии, добра и святых сил,
Чтоб каждый день Поста отличным был.
Терпения продержаться Пост Великий,
Внимания и поддержки от всех близких.