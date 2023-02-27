27 февраля
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Жизнь

Начало Великого поста — 27 февраля. Напоминания о важности в прозе, стихах и смс

Великий пост — самый длинный и строгий. Начинается он после блинной масленицы и продолжается семь недель, а заканчивается с приходом Пасхи и считается самым важным для верующих. Altapress.ru подготовил поздравления с наступлением Великого поста в прозе, стихах и смс.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Поздравления с Великим постом в прозе

Пусть Великий Пост поможет взглянуть на мир иначе. Пусть добрее станет твоё сердце. Пусть освободится от обид душа. Я желаю тебе хорошего здоровья, крепких сил, неутомимой веры, а также любви, понимания и поддержки дорогих людей. Желаю, чтобы каждый день был наполнен благом, светом счастья и надежды.

Великий Пост пусть душу очистит от всех тревог и переживаний. Пусть легко пройдут дни эти, с верой в себя и счастьем от совершенных поступков и дел. Желаем легкого пути и улыбок бесконечных и самых искренних.

Желаю в эти 40 дней Великого поста в полной мере проявить свою крепость веры, вложить душу и сердце в святые молитвы. Пускай на вас снизойдет благодать, а Господь вознаградит вас, поселив покой и свет в ваши души. Желаю, чтобы все святые защитники помогли вам выдержать все испытания, справиться с любыми трудностями, осилить их и не поддаться искушениям. Желаю добра, силы, здоровья и мира вам и вашим любимым.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Поздравления с Великим постом в стихах

Великий Пост, как испытание,
Пусть будет пройден до конца,
Здоровья, сил для процветания,
Пускай добавит он сполна.

Великий Пост, как очищение,
Пусть смоет помыслы греха,
Пусть в жизни будет обновление,
Чтоб не была она плоха.

Великий Пост, как озарение,
Пусть веру в сердце укрепит,
И за большое к свету рвение,
Пусть вас Господь благословит.

Пост Великий наступает,
Поздравляю от души.
Пусть звучат молитвы к Богу
В чистой храмовой тиши.

Пускай очистит воздержание
От горечи и от обид.
Пусть путь к любви и состраданию
Скорее будет вам открыт.

Смиренности вам пожелаю,
Терпения и добрых дел,
Чтоб лучик светлый, благодатный
Во тьме для вас всегда блестел.

40 дней великого поста
Начинаются. И это неспроста.
Проходить должны мы испытание,
Проявлять терпенье, воздержание.

А для тех, в ком сил поститься нет,
Мудрый есть давно уже совет:
Зла вы никому не пожелайте
И друг друга словом не сжирайте.

Видите: совет довольно прост.
Постарайтесь вы в великий пост
Тело укрепить, очистить души,
Заповедей Божьих не нарушить.

Храм. Церковь. Архитектура
Храм. Церковь. Архитектура
СС0

Поздравления с Великим постом в смс

Пусть все уйдет из нас бренное,
Пусть будем все мы смиренными,
Пусть сегодня только нетленное
Сохранится вместе с Вселенною!

Самый главный Пост Великий
Нам велит очистить дух,
Мир увидеть многоликий,
Ощутить людей вокруг,
Покаяния отведать,
Примириться и простить.
Над собой нужна победа,
Вот тогда и будем жить!

В Великий Пост желаем в душе мира,
Пусть жизнь будет спокойна и красива.
Гармонии, добра и святых сил,
Чтоб каждый день Поста отличным был.
Терпения продержаться Пост Великий,
Внимания и поддержки от всех близких.

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