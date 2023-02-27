Великий Пост, как испытание,

Пусть будет пройден до конца,

Здоровья, сил для процветания,

Пускай добавит он сполна.



Великий Пост, как очищение,

Пусть смоет помыслы греха,

Пусть в жизни будет обновление,

Чтоб не была она плоха.



Великий Пост, как озарение,

Пусть веру в сердце укрепит,

И за большое к свету рвение,

Пусть вас Господь благословит.

Пост Великий наступает,

Поздравляю от души.

Пусть звучат молитвы к Богу

В чистой храмовой тиши.



Пускай очистит воздержание

От горечи и от обид.

Пусть путь к любви и состраданию

Скорее будет вам открыт.



Смиренности вам пожелаю,

Терпения и добрых дел,

Чтоб лучик светлый, благодатный

Во тьме для вас всегда блестел.