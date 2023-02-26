Раскаяния на Прощеное воскресенье в прозе
Сегодня прошу простить меня за все былые слова и поступки. Пусть между нами исчезнет этот барьер недосказанности и обид. Прощая и простив, мы очистим наши души и запустим в них светлое, самое искреннее и доброе. Давай прогоним прочь ненужные обиды, и начнем любить, верить и прощать.
Я тебя за все прощаю и ты меня, пожалуйста, прости, ведь сегодня — Прощеное Воскресенье. Так пусть все недопонимания и резкие слова останутся в прошлом, пусть для твоего сердца не будет причин печалиться и грустить. Желаю не упускать своего счастья и давать потухнуть своей любви.
В Прощеное воскресенье искренне прошу прощения за многие обиды и невнимание, за необдуманные действия, которые привели к неприятным последствиям. Мне никак не хотелось причинять неудобство и хлопоты дорогим для меня людям. Простите и забудем всё плохое, я вас прощаю так же. Пусть будет всем нам хорошо и уютно, весело и беззаботно.
Раскаяния на Прощеное воскресенье в стихах
Без ошибок прожить невозможно,
Иногда ошибаемся мы,
И по жизни идя осторожно,
Оступиться ты можешь, увы…
Но спасает обычай народный,
Что дает нам возможность простить.
День особенный и благородный,
Душу может помочь облегчить.
Так простим же друзья, повсеместно,
Ведь событий назад не вернуть,
Всех простим в день особый, воскресный,
С легким сердцем продолжив свой путь.
С Прощенным воскресеньем поздравляю,
Простите, дорогие, вы меня.
От всей души вас искренне прощаю,
Чтоб жили мы, обиды не тая.
Пусть груз с души спадет, и легче станет,
И сердце возликует до небес.
Пускай обидь, как туман, растают,
Желаю вам прекраснейших чудес.
Тепла, добра и крепкого здоровья,
Пусть в доме вашем будет благодать.
Пусть будет все окутано любовью.
Успехов вам во всем и процветать.
Признать ошибки нелегко,
Просить прощения сложно,
Но в этот день исправить все
Пожалуй, очень можно!
Прошу простить меня за гнев,
За боль разочарованья,
Несправедливые слова,
И глупые признанья.
Пускай сегодня все плохое
Уйдет из сердца навсегда,
Я предлагаю с этой строчки
Начать всем с чистого листа!
Раскаяния на Прощеное воскресенье в смс
За все поступки грешные, недобрые слова
Вас искренне и с легкостью прошу простить меня.
Обиды, огорчения я тоже отпускаю.
Добра, любви, согласия от всей души желаю.
Прошу за все меня простить,
За все минуты невнимания,
За совершенные ошибки,
Обиды и разочарования.
Желаю в мире дальше жить
Без слез и гречи обид,
Без капли сожаления
С прощенным воскресением!
Пусть будет светлым это воскресенье,
И я прошу, раскаявшись, прощенья.
Обиды в нашей жизни неизбежны,
И все мы, как известно, не безгрешны,
Прошу же прегрешенья отпустить
Сегодня и обиды мне простить.