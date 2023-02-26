Сегодня прошу простить меня за все былые слова и поступки. Пусть между нами исчезнет этот барьер недосказанности и обид. Прощая и простив, мы очистим наши души и запустим в них светлое, самое искреннее и доброе. Давай прогоним прочь ненужные обиды, и начнем любить, верить и прощать.

Я тебя за все прощаю и ты меня, пожалуйста, прости, ведь сегодня — Прощеное Воскресенье. Так пусть все недопонимания и резкие слова останутся в прошлом, пусть для твоего сердца не будет причин печалиться и грустить. Желаю не упускать своего счастья и давать потухнуть своей любви.