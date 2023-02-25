На Золовкины посиделки молодые невестки приглашали к себе в гости сестер и других родственников мужа. Altapress.ru подробнее рассказывает об этом празднике.

Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг. Если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню.

Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Масленица была предлогом сойтись, познакомиться лучше.

Этот день считался своеобразными смотринами молодой жены. Помимо золовок на это действо собирались посмотреть люди со всего села и даже из окрестных сел.

Оценивалось все в ней — от блюд, которыми она потчевала гостей, до общения с незнакомыми людьми. И даже взгляд, которым она смотрела на своего молодого мужа — тоже был оценочным критерием.

На «Сибирской масленице» выбрали лучшее чучело. Анна Зайкова , altapress.ru

Весьма тяжелым, ответственным и утомительным был этот день для молодой хозяйки, но если она не ленилась, и застолье удавалось, то она получала признание общественности, а это имело особую важность.

Кульминационным завершением праздника было целование женой мужа. Но не просто целование, а прилюдный обряд, в ходе которого молодой выходил на середину комнаты и все гости наблюдали за этим действием.

После этого совершался следующий обряд, когда все гости по очереди целовали молодую, говоря ей при этом слова: «Спасибо на Масленице!»

По завершении обряда гости удалялись обходить другие дома.

На «Сибирской масленице» выбрали лучшее чучело. Анна Зайкова , altapress.ru

В народном календаре Масленица к субботе уже постарела. Напоследок отмечаются ее проводы. Уже в этот день в некоторых семьях начинали сжигать чучело масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.

В храмах начинались службы, посвященные почитанию памяти предков и подготовке к Великому посту. Считалось, что в субботу следует посетить церковь для очищения души.

Этот день считался одним из самых скромных за всю масленичную неделю. На время масштабные гулянья затихали, а люди старались проводить время либо дома, либо в гостях.