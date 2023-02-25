25 февраля
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Жизнь

Золовкины посиделки — 25 февраля. Как отмечают шестой день Масленицы

На Золовкины посиделки молодые невестки приглашали к себе в гости сестер и других родственников мужа. Altapress.ru подробнее рассказывает об этом празднике.

Блины.
Блины.
freepik.com/bearfotos

Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг. Если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню.

Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Масленица была предлогом сойтись, познакомиться лучше.

Этот день считался своеобразными смотринами молодой жены. Помимо золовок на это действо собирались посмотреть люди со всего села и даже из окрестных сел.

Оценивалось все в ней — от блюд, которыми она потчевала гостей, до общения с незнакомыми людьми. И даже взгляд, которым она смотрела на своего молодого мужа — тоже был оценочным критерием.

На &quot;Сибирской масленице&quot; выбрали лучшее чучело.
На «Сибирской масленице» выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

Весьма тяжелым, ответственным и утомительным был этот день для молодой хозяйки, но если она не ленилась, и застолье удавалось, то она получала признание общественности, а это имело особую важность.

Кульминационным завершением праздника было целование женой мужа. Но не просто целование, а прилюдный обряд, в ходе которого молодой выходил на середину комнаты и все гости наблюдали за этим действием.

После этого совершался следующий обряд, когда все гости по очереди целовали молодую, говоря ей при этом слова: «Спасибо на Масленице!»

По завершении обряда гости удалялись обходить другие дома.

На &quot;Сибирской масленице&quot; выбрали лучшее чучело.
На «Сибирской масленице» выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

В народном календаре Масленица к субботе уже постарела. Напоследок отмечаются ее проводы. Уже в этот день в некоторых семьях начинали сжигать чучело масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.

В храмах начинались службы, посвященные почитанию памяти предков и подготовке к Великому посту. Считалось, что в субботу следует посетить церковь для очищения души.

Этот день считался одним из самых скромных за всю масленичную неделю. На время масштабные гулянья затихали, а люди старались проводить время либо дома, либо в гостях.

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