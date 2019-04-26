Когда и где освятить куличи на Пасху в Барнауле

Где освятить куличи на Пасху в Барнауле
Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк)
- 27 апреля — с 14:00 до 18:00;
- 28 апреля — с 8:00 до 12:00.
Храм Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10)
- 27 апреля — с 11:30 до 19:00;
- 28 апреля — по окончании Всенощной (примерно в 3:00), в также с 7:00 до 15:00.
Пасха.
Анна Зайкова
Храм Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25)
- 28 апреля — после утренней службы, которая начнется в 9:00.
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137):
- 27 апреля — после 14:00;
- 28 апреля — после утренней службы, которая начнется в 9:30.
Пасха. Кулич. Цветы
СС0
Знаменский женский монастырь (ул. Большая Олонская, 24)
- 28 апреля — после утренней службы, которая начнется в 8:30.
Уточнить, когда будут освящать куличи в других церквях, можно по телефонам в храмах, которые указаны на сайте Алтайской митрополии.