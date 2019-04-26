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Жизнь

Когда и где освятить куличи на Пасху в Барнауле

На Пасху куличи и крашеные яйца будут освящать практически во всех храмах Барнаула и края. Освящение куличей по традиции происходит после праздничного богослужения, сообщили в пресс-службе Алтайской митрополии. Рассказываем, когда и где можно освятить куличи на Пасху в барнаульских храмах.

Освящение куличей и пасхальных яиц.
Освящение куличей и пасхальных яиц.
Олег Богданов

Где освятить куличи на Пасху в Барнауле

Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк)

  • 27 апреля — с 14:00 до 18:00;
  • 28 апреля — с 8:00 до 12:00.

Храм Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10)

  • 27 апреля — с 11:30 до 19:00;
  • 28 апреля — по окончании Всенощной (примерно в 3:00), в также с 7:00 до 15:00.
Пасха.
Пасха.
Анна Зайкова

Храм Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25)

  • 28 апреля — после утренней службы, которая начнется в 9:00.

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137):

  • 27 апреля — после 14:00;
  • 28 апреля — после утренней службы, которая начнется в 9:30.
Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

Знаменский женский монастырь (ул. Большая Олонская, 24)

  • 28 апреля — после утренней службы, которая начнется в 8:30.

Уточнить, когда будут освящать куличи в других церквях, можно по телефонам в храмах, которые указаны на сайте Алтайской митрополии.

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