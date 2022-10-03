Гендиректор компании Gryaznov Restogroup Андрей Грязнов прогнозирует, что общепит нагонит упущенное уже через пару недель.
«Посетители начнут возвращаться, потому что всем нужны эмоции, людям нужно делиться своими впечатлениями», — отметил эксперт.
Сейчас в России работают 92 тыс. ресторанов, кафе и баров.
Компания «ДоДо» планирует запустить свыше сотни новых кафе в следующем году.
«Вкусно — и точка» также собирается открыть новые рестораны быстрого обслуживания.
С начала 2021 года количество ресторанов выросло на 8,3%, а в прошлом месяце превысило 176 тыс.
Особенно выросла потребность в корпоративном питании. По информации издания, вкусный обед в столовой может обойтись в 300−500 рублей.
Да, но… Даже после отмены большинства ковидных ограничений россияне по-прежнему заказывают еду на дом.
«Отрасль питания вне дома стала рассматриваться на самом высоком уровне как важная для государства индустрия», — говорит гендиректор Ассоциации сетевых предприятий питания (АСПП) Наталья Иванова
По итогам 2021 года 53% всех заказов приходились на доставку.
Проблема, с которой может столкнуться общепит, — отток гостей. Люди будут искать более выгодные предложения и экономить.
«Вероятно, рестораторам придется пересмотреть и упростить не только ассортимент меню и продуктовые матрицы, но и концепции в целом, — уверена гендиректор компании RestA Ксения Кевля.
Непросто может быть компаниям, работающим в верхнем ценовом сегменте.