4 октября
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Когда индустрия общепита придет в себя после ковида — разбор altapress.ru

Через несколько лет после начала пандемии индустрия общепита только-только нагнала прежний уровень, сообщают «Известия». Стало известно, когда кафе окончательно придут в себя и чего стоит ждать от новых сетей.

Фастфуд.
Фастфуд.
открытые источники (CC0)
1
Когда индустрия общепита вернется на прежний уровень?

Гендиректор компании Gryaznov Restogroup Андрей Грязнов прогнозирует, что общепит нагонит упущенное уже через пару недель.

«Посетители начнут возвращаться, потому что всем нужны эмоции, людям нужно делиться своими впечатлениями», — отметил эксперт.

Сейчас в России работают 92 тыс. ресторанов, кафе и баров.

2
А какие сети откроют новые точки?

Компания «ДоДо» планирует запустить свыше сотни новых кафе в следующем году.

«Вкусно — и точка» также собирается открыть новые рестораны быстрого обслуживания.

С начала 2021 года количество ресторанов выросло на 8,3%, а в прошлом месяце превысило 176 тыс.

Гамбургер. Фастфуд.
Гамбургер. Фастфуд.
CC0.
3
Какая еда — наиболее популярная?

Особенно выросла потребность в корпоративном питании. По информации издания, вкусный обед в столовой может обойтись в 300−500 рублей.

4
Рестораны и кафе, правда, еще актаульны?

Да, но… Даже после отмены большинства ковидных ограничений россияне по-прежнему заказывают еду на дом.

«Отрасль питания вне дома стала рассматриваться на самом высоком уровне как важная для государства индустрия», — говорит гендиректор Ассоциации сетевых предприятий питания (АСПП) Наталья Иванова

По итогам 2021 года 53% всех заказов приходились на доставку.

Картофель фри. Фастфуд.
Картофель фри. Фастфуд.
CC0.
5
Какие проблемы могут возникнуть у общепита?

Проблема, с которой может столкнуться общепит, — отток гостей. Люди будут искать более выгодные предложения и экономить.

«Вероятно, рестораторам придется пересмотреть и упростить не только ассортимент меню и продуктовые матрицы, но и концепции в целом, — уверена гендиректор компании RestA Ксения Кевля.

Непросто может быть компаниям, работающим в верхнем ценовом сегменте.

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