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Жизнь

Когда между Барнаулом и Новосибирском запустят беспересадочную «Ласточку»

Планы запустить новый электропоезд, который будет следовать из Барнаула в Новосибирск без пересадок, остались без изменений. Поезд должен начать курсировать в 2025 году, рассказал Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сейчас пассажирам этого маршрута приходится пересаживаться в Черепаново. Все потому что электропоезда в Новосибирской области работают на постоянном токе, а в Алтайском крае на переменном.

Первую «Ласточку», которая работает на двойном питании показали в Барнауле в 2019 году. Однако после тестовой поездки запустить состав в постоянное расписание не удалось.

Этот электропоезд создала «дочка» Simens. После ухода корпорации из России, холдинг «Синара – Транспортные Машины» начала разработку аналога. Как сказано на его сайте, новинку планируют выпустить в течение 2024 года.

«В планах получить три двухсистемных поезда, в каждом будет по шесть вагонов. Их стоимость пока еще неизвестна», — отметил Антон Воронов.

540 млн рублей – такой в 2023 году была стоимость нового электропоезда, который работает только на переменном токе.

Известно, что время в пути «Ласточки» образца 2019 года составило 3 часа 18 минут. По маршруту следования она совершила две технические остановки на станциях Алтайская и Усть-Тальменская. Ранее Антон Воронов говорил, что отечественный электропоезд будет со скоростью 120 км в час.

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