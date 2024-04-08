Площадки разместят на следующих адресах:
Железнодорожный район:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский).
Индустриальный район:
- ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в.
Ленинский район:
- п.Научный городок, 31.
Октябрьский район:
- ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).
Центральный район:
- с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;
- м/р Затон – ул.Водников, 11.
Приобрести товары можно будет с 10:00 до 14:00.
Ранее сообщалось, что качественные зерна от пустышек станет проще отделять на Алтае.
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