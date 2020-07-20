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Жизнь

+191. Количество заболеваний коронавирусом в Алтайском крае продолжает снижаться

За сутки в Алтайском крае выявили 191 человека с коронавирусом, сообщили 20 июля в оперативном штабе.

Медицинская маска, карантин.
Медицинская маска, карантин.
CC0

Новые случаи зарегистрировали в Барнауле — 101, также статистику пополнил Бийск — 15, Бурлинский район — 9, Новоалтайск — 7, Тальменский район — 7, Бийский район — 4, Камень-на-Оби — 4, Павловский район — 4, Первомайский район — 4, Славгород — 4, Егорьевский район — 3, Красногорский район — 3, Мамонтовский район — 3, Благовещенский район — 2, Заринск — 2, Панкрушихинский район — 2, Рубцовск — 2, Шелаболихинский район — 2, Белокуриха, Баевский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Троицкий, Табунский районы — по одному заболевшему,

Общее число заболевших в регионе составляет 7573 человека. Тяжелобольных, по последним данным, 95, на аппаратах ИВЛ — 27.

Всего выздоровели 4799 человек.

Скончались — 157 человек (за сутки три человека).

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