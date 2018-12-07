Колыванский камнерезный завод объяснил многомиллионные контракты с алтайскими министерствами

Директор Колыванского камнерезного завода Андрей Михеев прокомментировал altapress.ru ситуацию с закупкой изделий из камня алтайскими министерствами. До этого на многомиллионные контракты обратил внимание активист Александр Зонов и пожаловался в краевое УФАС.

Антимонопольная служба подтвердила нарушения, допущенные при закупках, но наказания за это никто не понес. Это вызвало возмущение Зонова, ведь суммы контрактов серьезные — стоимость одного изделия варьируется от нескольких сотен тысяч рублей до 3 млн рублей и выше.

Активист намерен обжаловать решения алтайского УФАС. Ранее он уже добился штрафа для управделами губернатора и правительства Алтайского края за заключение договора на изготовление двух ваз за 3,5 млн рублей.

От разрухи к новым станкам

Колыванский камнерезный завод — это единственное градообразующее предприятие в Курьинском районе. Однако совсем недавно завод находился в плачевном состоянии, рассказал altapress.ru директор Андрей Михеев.

Андрей Михеев,

директор Колыванского камнерезного завода:

Правительство края оказывает нам помощь после той разрухи, в которой оказался завод. Когда я пришел на предприятие, оно было в стадии банкротства, люди на простое стояли, станки не работали, кругом был бардак и холодина. Без помощи краевых властей завод давно бы закрыли. Мы начали подниматься с колен только после того, как нас отдали «Алтайавтодору».

Закупка каменных изделий — это инициатива правительства края, а не отдельных министерств. На эти цели им выделяют деньги из краевого бюджета. Таким образом совмещают «приятное с полезным»: завод получает помощь, а больницы и учреждения культуры — красивые каменные панно, иконы и вазы.

На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru

Андрей Михеев,

директор Колыванского камнерезного завода:

Представьте, закрыли бы завод и что тогда? Да Колывань разбежалась бы. А сейчас на заводе есть и новые станки, и режим охраны труда соблюдается, и новые рабочие места появились — за последний год мы 16 человек приняли на работу. В планах есть закупка новых станков, а это значит, что и рабочих мест станет больше. Налоги, опять же, мы куда платим? В краевой бюджет. Заработаем в полную силу, даст Бог, и перестанем обращаться за помощью.

Откуда такие ценники

Московские производители, на которых ссылается Александр Зонов, никогда не сделают таких изделий, какие выпускают в Колывани, уверен директор завода.

Андрей Михеев,

директор Колыванского камнерезного завода:

Из бетона и мрамора — да, могут сделать. А вот лицензии на добычу ревневской яшмы в Алтайском крае нет ни у кого, кроме нас. Этот камень добывают и на Урале, но там он более мягкий и цветовая гамма не такая красивая. Можно закупить яшму в Индии, но тогда ценник взлетит до небес. Так что при любом раскладе у москвичей заказывать такие изделия дороже. Мы делаем на заказ столики за 220 тысяч рублей, а в Москве они 6 млн стоят.

На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru

Перед отправкой заказчику все изделия завода проходят экспертизу, которая устанавливает подлинность материала. А сроки изготовления многих вещей измеряются месяцами.

Андрей Михеев,

директор Колыванского камнерезного завода:

Мозаичное панно делается три месяца — у меня работницы вручную пилят детали на дисках. На вазу нужно потратить около полугода, над одной обычно трудятся четыре человека. Камень мы сами добываем, на это затраты тоже бешеные нужны. А ведь его еще нужно привезти и обработать. А вы говорите: «Откуда такая стоимость?»

Сейчас, рассказывает Андрей Михеев, завод нашел крупных заказчиков в Казахстане, Санкт-Петербурге. В планах — сотрудничество с Москвой.