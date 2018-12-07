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Колыванский камнерезный завод объяснил многомиллионные контракты с алтайскими министерствами

Директор Колыванского камнерезного завода Андрей Михеев прокомментировал altapress.ru ситуацию с закупкой изделий из камня алтайскими министерствами. До этого на многомиллионные контракты обратил внимание активист Александр Зонов и пожаловался в краевое УФАС.

Уличная декоративная ваза, изготовленная на Колыванском камнерезном заводе.
Уличная декоративная ваза, изготовленная на Колыванском камнерезном заводе.
предоставлено Андреем Михеевым
Как алтайские министерства тратят миллионы на изделия Колыванского камнерезного завода
Жизнь

Антимонопольная служба подтвердила нарушения, допущенные при закупках, но наказания за это никто не понес. Это вызвало возмущение Зонова, ведь суммы контрактов серьезные — стоимость одного изделия варьируется от нескольких сотен тысяч рублей до 3 млн рублей и выше.

Активист намерен обжаловать решения алтайского УФАС. Ранее он уже добился штрафа для управделами губернатора и правительства Алтайского края за заключение договора на изготовление двух ваз за 3,5 млн рублей.

От разрухи к новым станкам

Колыванский камнерезный завод — это единственное градообразующее предприятие в Курьинском районе. Однако совсем недавно завод находился в плачевном состоянии, рассказал altapress.ru директор Андрей Михеев.

Андрей Михеев,
директор Колыванского камнерезного завода:

Правительство края оказывает нам помощь после той разрухи, в которой оказался завод. Когда я пришел на предприятие, оно было в стадии банкротства, люди на простое стояли, станки не работали, кругом был бардак и холодина. Без помощи краевых властей завод давно бы закрыли. Мы начали подниматься с колен только после того, как нас отдали «Алтайавтодору».

Закупка каменных изделий — это инициатива правительства края, а не отдельных министерств. На эти цели им выделяют деньги из краевого бюджета. Таким образом совмещают «приятное с полезным»: завод получает помощь, а больницы и учреждения культуры — красивые каменные панно, иконы и вазы.

На Колыванском камнерезном заводе.
На Колыванском камнерезном заводе.
altairegion22.ru

Андрей Михеев,
директор Колыванского камнерезного завода:

Представьте, закрыли бы завод и что тогда? Да Колывань разбежалась бы. А сейчас на заводе есть и новые станки, и режим охраны труда соблюдается, и новые рабочие места появились — за последний год мы 16 человек приняли на работу. В планах есть закупка новых станков, а это значит, что и рабочих мест станет больше. Налоги, опять же, мы куда платим? В краевой бюджет. Заработаем в полную силу, даст Бог, и перестанем обращаться за помощью.

Откуда такие ценники

Московские производители, на которых ссылается Александр Зонов, никогда не сделают таких изделий, какие выпускают в Колывани, уверен директор завода.

Андрей Михеев,
директор Колыванского камнерезного завода:

Из бетона и мрамора — да, могут сделать. А вот лицензии на добычу ревневской яшмы в Алтайском крае нет ни у кого, кроме нас. Этот камень добывают и на Урале, но там он более мягкий и цветовая гамма не такая красивая. Можно закупить яшму в Индии, но тогда ценник взлетит до небес. Так что при любом раскладе у москвичей заказывать такие изделия дороже. Мы делаем на заказ столики за 220 тысяч рублей, а в Москве они 6 млн стоят.

На Колыванском камнерезном заводе.
На Колыванском камнерезном заводе.
altairegion22.ru

Перед отправкой заказчику все изделия завода проходят экспертизу, которая устанавливает подлинность материала. А сроки изготовления многих вещей измеряются месяцами.

Андрей Михеев,
директор Колыванского камнерезного завода:

Мозаичное панно делается три месяца — у меня работницы вручную пилят детали на дисках. На вазу нужно потратить около полугода, над одной обычно трудятся четыре человека. Камень мы сами добываем, на это затраты тоже бешеные нужны. А ведь его еще нужно привезти и обработать. А вы говорите: «Откуда такая стоимость?»

Сейчас, рассказывает Андрей Михеев, завод нашел крупных заказчиков в Казахстане, Санкт-Петербурге. В планах — сотрудничество с Москвой.

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