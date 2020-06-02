Причиной совершения преступлений могут быть детские травмы, а также неблагоприятная наследственность. Об этом altapress.ru рассказала психолог УФСИН России по Алтайскому краю, майор внутренней службы Ольга Ларионова.

Положительный результат

В практике Ольги Ларионовой был случай: к ней на консультацию пришел молодой человек, осужденный за ДТП. Психолог выяснила, что его проблемы начались в раннем детстве — родители развелись, потому что отец встретил другую женщину.

«Я говорила, что важно перестать жить прошлыми обидами. Он всячески сопротивлялся. Но уже через несколько дней после нашей беседы рассказал, что позвонил отцу и помирился с ним», — делится Ларионова.

Положительный результат стал возможным благодаря работе пенитенциарного психолога с осужденным.

Психологическая поддержка заключенных. Предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Справка Каждый осужденный имеет право получить психологическую помощь (ст. 12.6 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). Пенитенциарный психолог изучает изменения, которые происходят в личности осужденного. А также выявляет факторы, способствующие активной перестройке отношения к жизни у человека.

Психолог работает со спецконтингентом — заключенными в СИЗО (подозреваемыми и обвиняемыми) и осужденными в колониях (у кого приговор суда вступил в законную силу). А также с личным составом УИС.

Сильный стресс

Работа пенитенциарного психолога делится на три этапа: изучение личности по прибытии, профилактика происшествий (включая конфликты и суицид) в период отбывания наказания, подготовка осужденного к освобождению.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Лишаясь свободы, привычного образа жизни, круга общения, человек испытывает сильный стресс. Поэтому помощь в этот период играет важную роль. Бывает сложно работать с людьми после того, как ознакомишься с приговором суда, — некоторые совершают жестокие преступления.

Психологическая поддержка заключенных. Предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Специалист начинает работать с заключенным уже в карантинном отделении. Там проводится ознакомительная беседа, психодиагностическое обследование (проще говоря, тестирование), наблюдение за поведением.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

На первом этапе я анализирую жизненный путь осужденного и его преступление (по материалам дела). После этого составляю психологическую характеристику человека, в которой отмечаю особенности характера — эмоциональные, коммуникативные, морально-нравственные. В карантинном отделении помимо диагностики проводится коррекционная работа. Она направлена на стабилизацию общего состояния человека — на снижение агрессивности, улучшение процесса адаптации.

После этого психолог делает прогноз поведения человека — как он будет вести себя во время конфликта (активно провоцировать или уходить от него), реагировать на стрессовые ситуации. Прописывает рекомендации для других сотрудников по дальнейшей работе с осужденным.

Преступления по неосторожности

В стрессовых ситуациях обостряются психические расстройства, а все индивидуальные личностные особенности становятся более выраженными. Например, люди истероидного типа личности становятся менее сдержанными, а шизоидного замыкаются в себе. Психолог объясняет, что женщины более эмоциональны по своей природе. Однако и среди мужчин есть невротики, а среди слабого пола — сильные, устойчивые к трудностям личности.

Психологическая поддержка заключенных. Предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Однажды ко мне на консультацию пришел мужчина. Он совершил преступление по неосторожности (ДТП), тяжело переживал разлуку с семьей в изоляции. Пока находился в карантинном отделении, приходил ко мне в кабинет и плакал. Мы объясняли ему, что надо быть здесь и сейчас. Если упустишь ситуацию здесь — попадешь в конфликтную ситуацию, упустишь шанс получить УДО. Это помогло, и он постепенно начал адаптироваться.

Советы психолога: как вести себя в тюрьме

1. Важно принять ситуацию и наказание. 2. Подойти к ситуации разумно. Слушать администрацию учреждения. Соблюдать правила внутреннего распорядка. Тогда будет возможность освободиться по УДО. 3. Обращаться к психологу, если необходима поддержка.

Безопасная решетка

Психолог начинает активно работать с заключенным после того, как его распределяют из карантинного отделения в отряд. Консультации человеку не навязываются — они происходят только по личному заявлению. Однако если специалисты получают информацию о том, что у осужденного есть проблемы, приходят на помощь сами.

Психологическая поддержка заключенных. Предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Алтайскому краю.

По словам Ларионовой, ее общение с заключенными происходит через отсекающую решетку. «Меня заводят, закрывают и приводят заключенного. За решеткой для безопасности есть тревожная кнопка и видеонаблюдение», — объясняет она.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

В моей практике не было случаев, когда нападали заключенные. Я всегда соблюдаю корректность и уважение. Осужденный, работая над своей ситуацией, может проявлять сильные эмоции — кто-то кричит, кто-то плачет. Но эта агрессия направлена не в мою сторону.

На стадии адаптации у заключенных преобладает чувство напряжения, тревоги, агрессии против новых условий, приговора суда. Задача психолога — найти адекватный выход для эмоций, которые копятся внутри человека.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Мы постоянно отслеживаем эмоциональное состояние заключенных. Проводим работу, чтобы процесс адаптации ускорился, потому все индивидуально. Говорим, что нужно обязательно работать, поддерживать общение с близкими, соблюдать правила внутреннего распорядка. Объясняем, что важно стремиться получить условно-досрочное освобождение. Тогда все наладится и пойдет по правильному пути.

Психологическая поддержка заключенных. Предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Алтайскому краю.

В период всего срока психолог проводит работу, направленную на профилактику конфликтов, суицидов, коррекцию негативных качеств заключенного.

Вся корреспонденция, которая приходит в изолятор или колонию, подвергается цензуре. Если специалист узнает, что в жизни заключенного произошла беда, его начинают готовить к этому. «Любому сложно пережить смерть близкого человека. Особенно когда нет возможности с ним попрощаться. Частое явление — развод с женой либо новость об измене. После этого вырастает импульсивность и желание убить», — рассказывает Ларионова.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Мы успокаиваем. Говорим: «Твоя жена должна продолжать жить дальше. Но и ты тоже». Стараемся проработать эту тему, как бы больно ни было. Были случаи, когда осужденный звонил жене и говорил: «Я тебя не осуждаю. Прощаю».

Спорт и наркотики

В процессе совместной работы психолог вместе с осужденным пытаются установить причины совершенного преступления. У одних преступников это непроработанные детские травмы, у других — личные особенности характера. Кто-то оправдывает себя лихими 90-ми, когда совершению преступлений способствовал исторический период.

Психологическая поддержка заключенных. Предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Ко мне на консультацию приходил парень — спортсмен, наркоман. Мы задавались вопросом: как такое возможно? Он пояснил, что в 90-е годы спортсмены употребляли наркотики. А он хотел быть таким же, как его друзья.

Психолог объясняет, что бывают потомственные заключенные — когда человек вырос в преступной среде. А есть те, кто перекладывает свою вину на жертву или другого человека.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Бывает сложно объяснить человеку, который украл деньги в больших масштабах у крупной компании или государства, что он виноват. Они не понимают. Говорят: «Жертвы же нет».

Ветер перемен

Помимо индивидуальной работы с психологом есть еще и групповая. Психолог участвует в разрешении конфликтных ситуаций внутри колонии. В преступной среде они протекают наиболее остро.

Медиастудия в тюрьме. УФСИН по Алтайскому краю.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Мы работаем на профилактику совершения новых преступлений, конфликтов, акций протеста. Проводим исследование социально-психологической обстановки — анонимное анкетирование, где заключенные могут сказать, чем они довольны, а чем — нет.

У занятий в группе обнадеживающее название «Ветер перемен». На них человек может открыто проговорить свои проблемы и страхи.

Активно используется психологом такой метод, как арт-терапия. Заключенным предлагают нарисовать свое настроение, гнев, мечту. «Я смотрю, на какие места они располагают образы, что мешает рисунку», — объясняет Ларионова.

На специальном стеллаже с песком расположено множество разных фигур. Это песочная терапия. «В игровой форме мы обсуждаем, что чувствует бегемотик. Почему его окружили, почему он забит в углу. О своих проблемах многим трудно говорить, проще перенести их на образ», — рассказывает психолог.

Подготовка к освобождению

По словам психолога, для заключенных, которые отбывают наказание многие годы, выход на свободу — сильный стресс. За полгода до конца срока отбывания наказания или предполагаемого УДО осужденный зачисляется в школу подготовки к освобождению. Заключенным объясняют их права, работают над профилактикой совершения новых преступлений.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Мы размышляем, с какими проблемами может столкнуться осужденный на свободе, и ищем им адекватные решения. Например, как вернуться в семью, где тебя ждут, но уже отвыкли. Как вести себя с соседями, которые будут косо смотреть. Как найти работу. Как уйти от компании, которая затянула в преступную среду.

Психолог подчеркивает, что поддержка семьи, а также желание осужденного наладить свою жизнь играют важную роль.

Ольга Ларионова,

пенитенциарный психолог:

Часто бывает отсроченный результат. Когда заключенные освобождались и писали письмо с благодарностью уже после освобождения.