28 января
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Жизнь

Комфортная зимняя погода вернулась на Алтай. Но есть нюанс

Нынешняя зима со своими дождями, плюсовой температурой, лютым морозом и жуткой гололедицей надолго запомнится жителям Алтайского края.

Снежинка.
Снежинка.
CC0

Однако снег, хоть и небольшой, поистине порадовал жителей региона.

Дневная температура в регионе — от минус 4 до минус 9 градусов мороза. В Барнауле — от минус 6 до минус 8 градусов.

А вот ночные температуры не такие лютые, как в декабре, но ощутимы, если сравнить с дневными — в регионе местами даже до минус 20 градусов мороза. Но в целом — от минус 10 до минус 15. Жить можно.

Ранее стало известно, когда Солнце поглотит Землю и уничтожит человечество.

Климат

Климат Земли станет влажным из-за мощного парникового эффекта. И большое количество воды начнет улетучиваться из стратосферы в космос.

Растительность

Растения исчезнут примерно через 500 млн лет. Дальнейшее потепление начнет подавлять остаточную наземную и морскую биосферную активность. И на планете не сможет жить никто, кроме микроорганизмов.

Апокалипсис

Планета перестанет быть пригодной для обитания живых организмов. Международная группа ученых выяснила, что это произойдет не только из-за испарения океанов, но и из-за серьезных изменений в составе атмосферы.

Это случится примерно через 7 млрд лет..

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