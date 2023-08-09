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Жизнь

Коммуналка, «Пепси» и странный самолет. Что произошло в Алтайском крае 9 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Коммунальные долги жителей Алтайского края в первом квартале 2023 года выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. Их сумма увеличилась более чем на 600 млн рублей и достигла 6,56 млрд.
  • Коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов рассказал о ситуации с ценами на барнаульском рынке вторичек и новостроек.
  • В Барнауле на ул. Приречной выпал из окна 15 этажа и разбился насмерть четырехлетний мальчик.
  • В барнаульском спорткомплексе «Карандин-Арена», где сейчас занимаются хоккеем, фигурным катанием и керлингом, появится еще и футбольная площадка.
  • В Барнауле на 75-м году жизни умер Сергей Санников, основатель и руководитель четвертой в России саморегулируемой организации — ассоциации «Алтайские строители».
  • Барнаульцев встревожил самолет, который долго кружил над городом с выпущенным правым шасси, но так и не приземлился. Оказалось, это был учебно-тренировочный полет.
  • Рынки и магазины Алтайского края заполонили баночки «Пепси» и «Колы» из Турции, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и не только. О том, чем все эти напитки отличаются друг от друга — в нашем обзоре.
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