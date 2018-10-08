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Коммунист раскритиковал идею восстановления Петропавловского собора в Барнауле

Юрий Красильников, до февраля 2018 года занимавший должность пресс-секретаря КПРФ, поднял вопрос о целесообразности восстановления Петропавловского собора. В посте на Facebook он привел аргументы в противовес выступлениям участников «круглого стола», где РПЦ предложила обсудить тему историкам, краеведам, чиновникам и представителям церкви. Тогда все заявили, что собор нужно восстанавливать.

КПРФ. Ленин, Ленин и Красильников.
КПРФ. Ленин, Ленин и Красильников.
Михаил Хаустов

Юрий Красильников,
член партии КПРФ:

Я так и не услышал достаточных для принятия решения о строительстве храма аргументов. Ну был этот Собор духовным центром, ну подчеркивал он там архитектурное пространство того Барнаула, ну не смогли спасти в 1930-е храм — много чего не могли спасти, что теперь? Разве это аргументы для того, чтобы сейчас в XXI веке из бюджетных денег, направленных на развитие туризма, улучшать приходскую жизнь Барнаульской епархии?

В посте он приводит несколько аргументов по которым восстанавливать собор не нужно. Например, он станет объектом туркластера, но создается по программе, которая финансируется из бюджета для привлечения туристов, развития малого бизнеса и зарабатывания денег. Поэтому максимум восстановленный собор можно превратить в ресторан или музей, а не проводить в нем богослужения.

Красильников напоминает, что в туркластере на один квадратный километр приходятся храмы Дмитрия Ростовского, Знаменский, Иоанна Предтечи, Старобрядческая церковь и часовня.

Юрий Красильников,
член партии КПРФ:

Сомневаюсь, что будет какая-то приходская жизнь в еще одном храме. Скорее это просто коммерческий проект, доход с которого пойдет в Епархию. В возврате средств в бюджет в виде налогов я очень сомневаюсь.

Эскизный проект Петропавловского собора.
Эскизный проект Петропавловского собора.
altapress.ru

Комментируя идею восстановления исторической справедливости, коммунист ссылается на заметку газеты «Красный Алтай» от 21 мая 1935 года. Там горожанам сообщают, что «в ночь с 21-го на 22-е мая начиная с 12 часов горкомхозом будут производиться небольшие подрывные работы основания бывшего собора». Сам собор разобрали в 1933 году, после того, как его покинула община, перестала финансово поддерживать Алтайская епархия и он начал ветшать.

Юрий Красильников,
член партии КПРФ:

Словом, очевидных аргументов «за» нет. <…> Понятно, что все аргументы «против» будут спихивать на «политику», которой три года назад пугал барнаульскую паству патриарх московский всея Руси Кирилл. <…> Надо сказать «НЕТ!». Но это «НЕТ!» не против веры и не против властей, развивающих туризм вместо материального производства. А просто против политики, мягко говоря, малоэффективных трат бюджетов. Против слияния церкви с государством посредством вложения средств в религиозные объекты.

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