Коммунист раскритиковал идею восстановления Петропавловского собора в Барнауле

Юрий Красильников, до февраля 2018 года занимавший должность пресс-секретаря КПРФ, поднял вопрос о целесообразности восстановления Петропавловского собора. В посте на Facebook он привел аргументы в противовес выступлениям участников « круглого стола », где РПЦ предложила обсудить тему историкам, краеведам, чиновникам и представителям церкви. Тогда все заявили, что собор нужно восстанавливать.

Юрий Красильников,

член партии КПРФ:

Я так и не услышал достаточных для принятия решения о строительстве храма аргументов. Ну был этот Собор духовным центром, ну подчеркивал он там архитектурное пространство того Барнаула, ну не смогли спасти в 1930-е храм — много чего не могли спасти, что теперь? Разве это аргументы для того, чтобы сейчас в XXI веке из бюджетных денег, направленных на развитие туризма, улучшать приходскую жизнь Барнаульской епархии?

В посте он приводит несколько аргументов по которым восстанавливать собор не нужно. Например, он станет объектом туркластера, но создается по программе, которая финансируется из бюджета для привлечения туристов, развития малого бизнеса и зарабатывания денег. Поэтому максимум восстановленный собор можно превратить в ресторан или музей, а не проводить в нем богослужения.

Красильников напоминает, что в туркластере на один квадратный километр приходятся храмы Дмитрия Ростовского, Знаменский, Иоанна Предтечи, Старобрядческая церковь и часовня.

Юрий Красильников,

член партии КПРФ:

Сомневаюсь, что будет какая-то приходская жизнь в еще одном храме. Скорее это просто коммерческий проект, доход с которого пойдет в Епархию. В возврате средств в бюджет в виде налогов я очень сомневаюсь.

Эскизный проект Петропавловского собора. altapress.ru

Комментируя идею восстановления исторической справедливости, коммунист ссылается на заметку газеты «Красный Алтай» от 21 мая 1935 года. Там горожанам сообщают, что «в ночь с 21-го на 22-е мая начиная с 12 часов горкомхозом будут производиться небольшие подрывные работы основания бывшего собора». Сам собор разобрали в 1933 году, после того, как его покинула община, перестала финансово поддерживать Алтайская епархия и он начал ветшать.

Юрий Красильников,

член партии КПРФ: