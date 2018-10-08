Коммунист раскритиковал идею восстановления Петропавловского собора в Барнауле

Юрий Красильников,
член партии КПРФ:
Я так и не услышал достаточных для принятия решения о строительстве храма аргументов. Ну был этот Собор духовным центром, ну подчеркивал он там архитектурное пространство того Барнаула, ну не смогли спасти в 1930-е храм — много чего не могли спасти, что теперь? Разве это аргументы для того, чтобы сейчас в XXI веке из бюджетных денег, направленных на развитие туризма, улучшать приходскую жизнь Барнаульской епархии?
В посте он приводит несколько аргументов по которым восстанавливать собор не нужно. Например, он станет объектом туркластера, но создается по программе, которая финансируется из бюджета для привлечения туристов, развития малого бизнеса и зарабатывания денег. Поэтому максимум восстановленный собор можно превратить в ресторан или музей, а не проводить в нем богослужения.
Красильников напоминает, что в туркластере на один квадратный километр приходятся храмы Дмитрия Ростовского, Знаменский, Иоанна Предтечи, Старобрядческая церковь и часовня.
Юрий Красильников,
член партии КПРФ:
Сомневаюсь, что будет какая-то приходская жизнь в еще одном храме. Скорее это просто коммерческий проект, доход с которого пойдет в Епархию. В возврате средств в бюджет в виде налогов я очень сомневаюсь.
Комментируя идею восстановления исторической справедливости, коммунист ссылается на заметку газеты «Красный Алтай» от 21 мая 1935 года. Там горожанам сообщают, что «в ночь с 21-го на 22-е мая начиная с 12 часов горкомхозом будут производиться небольшие подрывные работы основания бывшего собора». Сам собор разобрали в 1933 году, после того, как его покинула община, перестала финансово поддерживать Алтайская епархия и он начал ветшать.
Юрий Красильников,
член партии КПРФ:
Словом, очевидных аргументов «за» нет. <…> Понятно, что все аргументы «против» будут спихивать на «политику», которой три года назад пугал барнаульскую паству патриарх московский всея Руси Кирилл. <…> Надо сказать «НЕТ!». Но это «НЕТ!» не против веры и не против властей, развивающих туризм вместо материального производства. А просто против политики, мягко говоря, малоэффективных трат бюджетов. Против слияния церкви с государством посредством вложения средств в религиозные объекты.