100 лет назад, в июне 1922 года, в Барнауле повысили тарифы на водопроводную воду. Сегодня этим, понятное дело, мало кого удивишь. А тогда это означало конец короткого, но громкого эксперимента большевиков по введению бесплатного ЖКХ для своих. Эксперимент довел коммунальщиков до бешеных убытков, а жилье — до катастрофы. Но надолго отпечатался в коллективной памяти народа как «дар социализма», который как будто могли бы ввести власти и сегодня.

Право на бесплатную помывку

Бесплатное ЖКХ в России ввели декретом от 27 января 1921 года — плату за свет, воду, канализацию, жилые помещения и общественные бани отменили. Подписал документ председатель Совета народных комиссаров — тогдашнего правительства — Ленин.

Правда, отменили не для всех — только для избранных: для рабочих и служащих советских учреждений (и их иждивенцев), проживающих в национализированных и муниципальных помещениях. А еще — для государственных предприятий и учреждений.

Более того, долги за ЖКХ, накопившиеся к 1 января, откладывались — вопрос их погашения или списания, видимо, предполагалось решить отдельным декретом.

1919 год. Расчетный знак РСФСР. rgae.ru

Разумеется, электричество в домах в те годы было редкостью (в Барнауле лампочки имели всего 66 квартир), как, собственно, и водопровод, который в городе ввели только в сентябре 1919-го.

Но водопроводную воду многие покупали в особых будках — водоразборных: их в Барнауле было 20. Так что эта коммунальная услуга, как и общественные бани, была доступна многим.

А уж плата за жилье касалась и вовсе большинства — в городе к тому времени национализировали и муниципализировали все, даже мелкие дома.

Какой части жителей касался декрет? В 2021 году в Барнауле проживало почти 70 тыс. жителей, из них 44 тыс. — взрослые (старше 16 лет). Совслужащих среди них было 10,1 тысяч, советских рабочих 11,4 тыс. Еще 2,5 тысячи было военных и 4 тыс. инвалидов. Итого — 28 тыс. льготников. С учетом иждивенцев законных неплательщиков оказалось, видимо, больше половины горожан.

Городская электростанция в Барнауле. retro. moi-barnaul.ru

Достижения на поприще денег

Надо сказать, деньги сами по себе тогда мало что значили — в том числе для коммунальщиков. Большевики вообще хотели их отменить, поэтому печатали без ограничений. Чем больше обесценятся — тем скорее избавимся от этого пережитка «кровавого царского режима».

Достижения на этом поприще у новых властей были, прямо скажем, выдающиеся. Если уровень цен 1913 года принять за единицу, то в 1918 году он составил 102. В 1920-м — 9620, в 1922-м — 7 343 000, а в 1923-м — уже 648 230 000, пишет историк Татьяна Тимошина.

Власти временами проводили деноминацию, убирая с купюр лишние нули. Печатали «простыни» — так называли расчетные знаки, крупные купюры, выпущенные в 1921 году.

Расчетный знак РСФСР 1921 года. fox-notes.ru

Но в обороте оставались и деньги с «нулями», и купюры без нулей — словом, хаос был самый натуральный. И наверняка плата за ЖКХ отставала от остальных цен, не покрывала расходы коммунальщиков, и их экономика была подорвана и без отмены платежей и долгов.

Но для населения эта «халява» все же имела значение — уж как минимум символическое. В конце 1920 года власть объявила о полной победе над врагами — наступило время раздачи наград для своих.

Освободили от оплаты

Правда, на места это важное распоряжение пришло не сразу — это вам не эпоха Интернета. В Барнаул — к весне 2021-го. «Энциклопедия Барнаула» называет датой отмены платы за бани март, за коммунальные услуги — 1 апреля.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Задержка произошла по независящим от народа причинам, поэтому долги за январь-март всем причастным попросту аннулировали. При этом для рабочих и служащих в Барнауле отменили еще и плату за парикмахерские.

Но большевики, видимо, все же отдавали себе отчет, что такое коммунальные услуги «на халяву» — если за них не платить, то экономить ресурс никто не будет.

Время дать «каждому по потребностям» (как декларировал коммунизм) еще не наступило, поэтому все тот же январский декрет предписывал установить нормы потребления — аналог сегодняшних нормативов (хотя и не полный).

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Бани не для пыли

Разработали нормы для коммунальных услуг, скорее всего, намного позже. А вот с нормированием помывки в общественных банях разобрались быстро — все в том же 1921 году.

Представители наиболее «грязных» профессий имели право мыться каждый день — по трудовому билету. Остальные рабочие — раз в неделю. Инвалиды — раз в три недели.

А «нетрудовой элемент» — торговцы, религиозные деятели, всевозможные «бывшие люди» — лишили права пользоваться общественными банями вообще.

Что, собственно, и понятно: всех этих «бывших» называли человеческой пылью. Зачем пыли баня? «Жалкая людская пыль. Скоро от нее и следа не останется», — писала про них газета «Красный Алтай» в 1921 году.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Первая волна отмены

Уже к осени 2021-го большевики поняли, что сильно погорячились. Ресурсов на то, чтобы обеспечить работу, скажем, барнаульской электростанции, где трудились около 57 человек, или водопроводной станции, где числилось 66 работников, явно не хватало.

С 15 сентября плату за коммунальные услуги, бани и все, что к тому времени успело стать бесплатным, вернули по всей стране, подписав новый декрет.

Но вернули плату довольно хитро. Согласно декрету, за рабочих и служащих должны были платить из своего кармана работодатели, следует из декрета от августа 2021 года.

Но, опять же, платить не за весь объем вылитой воды или потребленного электричества, а по норме… Трудно сказать, реализовалось ли это на практике или льготники тех лет все же платили лично.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Катастрофическое сокращение квартир

Бесплатное жилье (то есть отсутствие платы за ремонт и содержание, включая вывоз мусора) продержалось немного дольше. 1 января 2022 года в Барнауле ввели новую жилищную политику, часть которой была плата за жилье — тут наш город обогнал другие территории страны.

Из пространного объяснения, опубликованного в «Красном Алтае», ясно: квартиры бывших активно занимали рабочие и совслужащие, а также советские конторы, которые буквально расплодились после революции.

Однако новые жильцы интереса к сохранению жилья не проявляли. Не содержали его в порядке, часто меняли «место дислокации».

Брошенного жилья тогда было много, а не уехавших в эмиграцию буржуев выселяли, переселяли или уплотняли, руководствуясь революционной законностью и освобождая мест для своих.

Красногвардейцы Барнаула. russiainphoto.ru

Все это привело «к катастрофическому уменьшению квартир, годных для жилья», — писал в газете Вениамин Иллютович (Илютович), барнаульский градоначальник. Можно только догадываться, что произошло за девять месяцев «коммунального коммунизма», если глава города пишет о катастрофе.

Сложное слово «демуниципализация»

Для рабочих и служащих госучреждений тариф уже 1 января 1922 года составлял 5 тыс. рублей за кубическую сажень в месяц (то есть за 10 квартирных кубометров) благоустроенных домах, и 3 тыс. — в менее благоустроенных и подвалах.

Расчеты, заметим, тогда вели и в кубических единицах, и в квадратных — последний вариант устоялся только через несколько лет.

Тариф этот считался очень низким. Для сравнения: госцена 1 кг муки составляла более 24 тыс. рублей, рыночная — в разы больше. И Иллютович объяснял объяснял это тем, что зарплаты этих категорий населения еще не достигли прожиточного минимума — у государства на это пока нет ресурсов.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Но другие категории населения должны были платить по соглашению с управдомом или хозяином дома. К слову, платить тогда надо было и за надворные постройки.

Введение платы за жилье было только частью реформы. Кроме этого, часть мелких домов на одну-две квартиры возвращали хозяевам (это назвали сложным словом «демуниципализация»).

Остальное жилье объединили в городской коммунальный фонд, из которого и предоставляли квартиры рабочим и служащим по ордерам. Просто так занять новую квартиру, если довел до ручки старую, теперь уже не получалось.

В целом же по стране декрет о бесплатном ЖКХ для льготных категорий отменили только с 1 мая 1922 года.

Плакаты 1920-х-1930-х годов. Polithistory.ru

Ввиду чрезмерной убыточности

Ну и теперь наконец-то про рост тарифов. 1 июня 1922 года барнаульские власти повысили плату за воду из городского водопровода, окончательно утвердив принцип регулярной корректировки тарифов на ЖКХ.

Сделали это «ввиду чрезмерной убыточности существующего тарифа на воду, приносящего миллиардный дефицит и отсутствия средств на его покрытие», — объяснили власти.

Приводим эти тарифы, опубликованные в газете «Красный Алтай». Здесь важны не столько тарифы в рублях (газета не объясняет, в каких именно дензнаках надо платить), сколько тот факт, что рабочему классу и госслужащим снова повезло — они льготники.

2 тыс. рублей за ведро из водоразборных будок должны были платить рабочие госпредприятий и служащие госучреждений , красноармейцы , сотрудники партийных и профсоюзных организаций и их нетрудоспособные члены семьи.

красноармейцы сотрудники партийных и профсоюзных организаций и их нетрудоспособные члены семьи. 6 тыс. рублей за ведро — госучреждения и предприятия , снятые с госснабжения или сданные в аренду ( и их работники).

снятые с госснабжения или сданные в аренду и их работники). 7,5 тыс. — госучреждения , получающие воду по поводопроводу.

получающие воду по поводопроводу. Остальные — 12 тысяч за ведро.

У водоразборных будок воду получали исключительно за наличные — при наличии талона, получаемым в водопроводной конторе в районе ул. Льва Толстого. А за водопроводную воду платили уже тогда до 10 числа — как и сегодня.

Водоразборная будка в Барнауле. www.etoretro.ru

Длинная история

Pravo.ru рассказывает: в 1922 году размер квартплаты зависел еще и от зарплаты и занимаемой площади — он не мог превышать 1/10 части дохода квартиросъемщика. Нетрудовые элементы и лица свободных профессий платили по повышенным тарифам.

Затем появлялись новые льготники. В 1923 году, например, привилегии по оплате жилья были законодательно представлены больным, требующим изоляции, ответственным советским и партийным работникам, некоторым ученым.

В 1925 году к списку льготников прибавились бывшие политкаторжане и ссыльнопереселенцы, а еще через два года привилегии получила и часть представителей творческой интеллигенции. К 1926 году насчитывалось уже более 10 категорий льготников.

Квитанция за квартплату в 1985 году. Михаил Шапиро

И лишь в январе 1928 года в СССР ввели единую систему взимания квартплаты, сохранившуюся до начала горбачевской перестройки.

Но в те годы вопрос о том, почему растут тарифы, задавали редко. Ведь плата была символической на протяжении почти всей советской истории — она считалась одним из завоеваний социализма.

Держать ее на таком уровне позволяли дотации в ЖКХ, которые с каждым годом увеличивались.