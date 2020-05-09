Деньги войны: как менялся рубль во время Великой Отечественной

В годы Великой Отечественной на прочность проверялись не только люди, но и финансовая система страны. В Алтайском отделении Центрального банка России рассказали altapress.ru, как война изменила рубль, что представляли из себя оккупационные деньги, как проводились военные лотереи и что стало с валютой после Дня Победы.

Казначейские билеты 1938 года

К военным условиям экономика СССР начала готовиться с конца 1930-х годов. Изменения отразились на рубле.

Перевыпуск денег потребовался в 1937 году из-за нового герба страны — с 11 витками ленты.

Согласно требованиям советской экономики, казначейство печатало рубли, а Госбанк — червонцы, обеспеченные золотом и драгоценными металлами в соответствии с золотым содержанием денег.

По сути, казначейские билеты обеспечивали потребности роста экономики, а банкноты служили для создания и удержания курса рубля к другим валютам, за счет содержания в них золота.

В 1938 году как раз настала очередь обновления казначейских билетов. Появились банкноты номиналом один, три и пять рублей.

Деньги 1937 года ru.wikipedia.org Деньги 1937 года ru.wikipedia.org

На однорублевой купюре был изображён представитель одной из самых престижных профессий — рабочий-шахтёр с отбойным молотком на плече.

На купюре в три рубля были два солдата-красноармейца в полной амуниции — в гимнастерках и стальных шлемах, с патронными и гранатовыми сумками, готовые хоть завтра выступить в поход.

Деньги 1937 года ru.wikipedia.org Деньги 1937 года ru.wikipedia.org

На первых эскизах купюры в пять рублей была изображена коротковолосая женщина в деловом костюме. Она отражала образ современной женщины: интеллигентной, умеющей со вкусом, но скромно одеваться.

Эскиз казначейского билета в 5 рублей 1937 года ru.wikipedia.org Деньги 1937 года ru.wikipedia.org Деньги 1937 года ru.wikipedia.org

Но на банкнотах она так и не появилась — советскую леди «потеснил» летчик-испытатель Чкалов, который как раз совершил свой знаменитый беспосадочный перелет «Москва — Северный полюс — Ванкувер».

И Ленин такой молодой

По случаю 20-летнего юбилея Октябрьской революции на билетах Госбанка впервые появился Владимир Ленин.

Портрет вождя мирового пролетариата был отпечатан на червонцах образца 1937 года номиналом в один, три, пять и десять рублей.

Червонцы были введены в 1922 году для восстановления нормального денежного обращения. Они соотносились с казначейским рублем как 1 к 10 и первоначально свободно разменивались на золото.

Ленин на купюре 1937 года cbr.ru

А вот червонцы, отпечатанные в 1937 году, официально уже не могли поменять на «желтый актив», хотя по факту эта практика прекратилась еще в 1928-ом.

За годы Великой Отечественной войны из-за огромных расходов государство увеличило выпуск денежных знаков с 18,4 до 74 млрд рублей. Из-за дефицита товаров и карточной системы это вызвало обесценивание рубля. Хотя официальный курс все годы войны оставался неизменным.

Облигации против инфляции

Война требовала денег, поэтому советское правительство было вынуждено включить печатный станок на полную мощность. А чтобы сдержать инфляцию, у населения извлекали излишки денег.

Во время войны покупать особо было нечего. Но при этом зарплаты у людей росли: в 1940 году рабочие в среднем получали 331 рубль, в 1944-ом — 445 рублей.

Получалось, что советские жители накапливали значительные средства, которые им было негде потратить. Это порождало резкий скачок цен на вольном рынке.

Чтобы изъять у населения «золотые залежи», государство в несколько раз повысило налоги, в том числе с холостяков, бездетных, малосемейных граждан.

Облигация государственного военного займа ru.wikipedia.org

А в 1942 году создало облигации военных займов, которые распространялись по подписке среди заводов, колхозов, предприятий. Приобретались они по самым разным номиналам: малые от 10 до 50 рублей, крупные — от 100 до 1000 рублей.

Военные облигации — это ценные бумаги, которые государство выпускает для финансирования военных действий. Они способствуют накоплению средств для ведения войны и одновременно дают возможность гражданам осознать свою причастность к военным действиям. Чаще всего их призывают покупать, взывая к совести и патриотизму каждого жителя страны. Система облигаций используется как средство борьбы с инфляцией, так как деньги изымаются из обращения до конца войны.

В основном, люди ответственно подходили к приобретению облигаций. Возникло движение сбора средств на «именные» танковые бригады, эскадрильи, технику.

Благодаря этому, за все довоенные годы доход государства от займов составил 50 млрд. рублей, а за четыре года войны — 76 млрд.

Денежно-вещевые лотереи

Еще одним действенным способом пополнения военной казны были всесоюзные лотереи. За время Великой Отечественной всего провели четыре таких розыгрыша.

В 1941 году объявлена Первая денежно-вещевая лотерея, стоимость билета которой составляла 10 рублей. Разыгрывались немалые деньги: 10 выигрышей по 50 тысяч, 40 — по 25 тысяч, 200 — по 10 тысяч и 1750 выигрышей по 5 тысяч рублей.

Лотерейный билет 1941 года ru.wikipedia.org

Помимо денег, разыгрывались ценные вещи: дамские каракулевые манто, меха песца, лисицы, позолоченные часы, серебряные портсигары, одежда, обувь и многое другое.

За билет на Вторую лотерею нужно было уже отдать 20 рублей, за Третью — 25, за Четвертую — 25 или 50 рублей.

Оккупационные деньги

На оккупированных территориях СССР гитлеровцы не стали запрещать хождение советских рублей и червонцев.

Более того, как когда-то Наполеон, пускали в обращение деньги, захваченные во время наступления в банках, госучреждениях и магазинах. А это были крупные суммы — тысячи и миллионы червонцев.

Рейхсмарки ru.wikipedia.org Рейхсмарки ru.wikipedia.org Рейхсмарки ru.wikipedia.org

Для оккупированных территорий СССР также печатали особые рейхсмарки, а на Украине и части Белоруссии- еще и карбованцы.

Из-за хождения на этих территориях сразу трех видов банкнот складывались стихийные валютные курсы. Чем лучше были дела у нацистов на фронте, тем выше был курс оккупационной рейхсмарки, и наоборот.

Военные марки и купоны

Для покрытия военных и оккупационных расходов союзники по антигитлеровской коалиции ввели в 1944 году в Германии специальную валюту — военные марки.

Выпускались они Союзным военным командованием западных держав. Клише для банкнот, бумага и краска были заказаны в Вашингтоне, а печать производилась на различных предприятиях, в том числе в СССР.

Военные марки 1944 года ru.wikipedia.org Военные марки 1944 года ru.wikipedia.org Военные марки 1944 года ru.wikipedia.org

Одну марку можно было обменять на 50 копеек, 10 центов США или 1/40 фунта стерлингов. В обращении они были до 1948 года.

Военнослужащие армий союзников Антигитлеровской коалиции получали особые деньги — купоны. На них можно было выпить кофе, съесть бутерброд или купить пачку папирос.

Купон для союзников Антигитлеровской коалиции ru.wikipedia.org

Хранились они в особых книжках, куда помещалось 60 таких купонов.

Как война повлияла на рубль

Если говорить о потерях Советского Союза, то они были огромными. Всего в 1941—1945 годах на боевые действия было израсходовано 586 млрд рублей.

Прямой ущерб, нанесенный государству, составил 679 млрд рублей в довоенных ценах — это приблизительно 4,5 трлн долларов.

За четыре года добровольные пожертвования на военные нужды составили 94,5 млрд рублей, то есть граждане обеспечили 16% прямых расходов на войну. Каждый шестой самолет или танк был построен на частные взносы.

Но некоторые люди за четыре года войны серьезно обогатились. Чтобы изъять «излишки» у населения и очистить денежное обращение от фальшивок, в 1947 году была проведена экономическая реформа, которая носила ярко конфискационный характер.

Старые наличные деньги обменивались на новые по соотношению 10/1, деньги на вкладах в сберкассах — по-разному: до 3 тысяч рублей по курсу 1/1, от 3 тысяч до 10 тысяч рублей — 3/1, свыше 10 тысяч рублей — 2/1.

В результате этой реформы количество денег у граждан резко уменьшилось до 16 миллиардов рублей. По отчету Госбанка, люди обменяли 37 миллиардов рублей, хотя на руках у них было значительно больше — около 63 миллиардов.

После войны окончательно ушли из обращения червонцы. Отмена карточек спровоцировала снижение государственных цен. Это был очень важный шаг — он стал символом преодоления послевоенных трудностей.