Забытый русский классик: как писатель Георгий Гребенщиков популяризировал Алтай и нашел «вторую Сибирь» в Америке

23 апреля 1883 года родился писатель, редактор ежедневной барнаульской газеты начала XX века «Жизнь Алтая» Георгий Гребенщиков, которого ставят в один ряд с Василием Шукшиным. О судьбе алтайского писателя — в материале altapress.ru.

Георгия Гребенщикова иногда называют «забытым русским классиком». На родине его забыли из-за эмиграции из России в 1920 году, повесив ярлык «противник советской власти», сообщает lit.-alt.asu.ru.

Георгий Дмитриевич родился в поселке Николаевского рудника на Алтае, в семье горнорабочего. В 1894 году отец забрал Георгия из четвертого класса училища на лесозаготовки, поэтому будущий писатель так и остался с неоконченным начальным образованием.

Вспоминая своё детство, Гребенщиков писал, что жизнь оказалась немилосердной к нему с самого начала: судьба не дала ни обеспеченных родителей, ни безбедного отрочества. С малых лет ему пришлось пройти суровую школу выживания, сообщает russkiymir.ru.

В 1899 году Георгий Гребенщиков поступает письмоводителем к мировому судье Петру Цвилинскому, сыгравшему исключительную роль в его интеллектуальном развитии. Благодаря работе у Цвилинского, Георгий Дмитриевич постепенно приобрел литературный опыт, который в дальнейшем повлиял на всю его жизнь.

В 1906 году вышел сборник рассказов и очерков Гребенщикова «Отголоски сибирских окраин». После Георгий Дмитриевич становится ответственный секретарем журнала «Молодая Сибирь». Он поступил вольнослушателем в Томский университет, где познакомился с Григорием Потаниным, который направляет его деятельность на изучение старообрядцев Алтая, сообщает altairegion22.

Георгий Гребенщиков. wikimedia.org.

Этнографическое путешествие 1910−1911 гг. cтало одним из самых выдающихся событий в жизни Гребенщикова. С 1911 года он начал выступать с докладами и статьями о путешествиях по Алтаю. Затем эти исторические и этнографические заметки опубликовали под названием «Алтайская Русь», пишет vtourisme.com.

В 1912 году Георгий Гребенщиков по рекомендации Потанина становится редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая».

Через год в Петербурге выходит сборник рассказов «В просторах Сибири». Позднее увидели свет рассказы и повести «В горных далях», «Степь да небо», «Змей Горыныч», «Любава», «Родник в пустыне», «В некотором царстве». Молодого писателя поддерживал Максим Горький, который рекомендовал его рассказы для журнала «Современник» и других периодических изданий.

В 20-е годы Гребенщиков эмигрирует из России во Францию, где тесно общается с Рерихом, Шаляпиным и Бальмонтом. Там впервые в журнале «Современные записки» публикуют главное произведение Гребенщикова — роман «Чураевы».

В 1924 году отправился в Америку. Там он остается насовсем. Америка стала для Гребенщикова второй родиной, которую он искренне полюбил: её природа напоминала ему Сибирь.

Николай Рерих и Георгий Гребенщиков. info-vb.ru.

В штате Коннектикут Георгий Дмитриевич основал селение Чураевку и создал совместно с Николаем Рерихом книжное издательство «Алатас».

В 30-е годы Гребенщиков стал одним из духовных лидеров русской эмиграции в Америке. В конце 30-х годов он переселился во Флориду (Лейкленд), где преподавал русскую литературу в университете.

В 1933 году начался спор между титанами русской литературы Дмитрием Мережковским и Иваном Буниным из-за того, кто получит Нобелевскую премию. В американской прессе возникла информация о том, чтобы выдвинуть Гребенщикова на получении премии. Предложили создать комитет, который бы занялся выдвижением кандидатуры Георгия Дмитриевича. Но из-за непростых отношений с Буниным Гребенщиков принял решение не выставлять свою кандидатуру.

В 1954 году Георгий Дмитриевич завершил работу над последней книгой — повестью о своем алтайском детстве «Егоркина жизнь».

Анна Карпова.