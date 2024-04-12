Кому молиться и что делать на Ивана Лествичника. Приметы и традиции 12 апреля

Традиции Ивана Лествичника
На Руси хозяйки в этот день пекли сдобные изделия в виде лестницы, символизирующей путь к духовному совершенству. Все члены семьи должны были съесть это обрядовое печенье. Считалось, что это принесет домочадцам успех и защитит их от болезней и бедности.
В этот день также было принято порадовать домового. Ему ставили печенье и конфеты в укромный уголок.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов
Что нельзя делать 12 апреля
- Покидать дом без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Даже домашний скот предпочитали держать в закрытом хлеву.
- Под запретом были любые громкие звуки, будь то шум, брань или звон посуды, а также хлопанье дверьми.
- Распространять слухи и дурные вести.
- Молодоженам не стоит ездить к родителям, иначе ссора неизбежна.
- Вступать в конфликты с родственниками — они могут затянуться надолго.
- Носить черную или темную одежду, чтобы не привлечь злые силы.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов
Приметы Ивана Лествичника
- Если в этот день заметили цветущие одуванчики, то лето не будет долгим.
- Если пчелы уже вылетели из ульев, то весна будет тёплой.
- Если в этот день идет дождь, то можно ожидать богатый урожай грибов.
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