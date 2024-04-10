Зачем чистить водоемы в Илларионов день. Приметы и традиции 10 апреля

Традиции Илларионова дня

На Руси в Илларионов день чистили пруды и небольшие водоемы.

Еще крестьяне ходили в лес, чтобы увидеть мать-и-мачеху. Это растение использовали при простуде.

Кроме того, наши предки считали, что мать-и-мачеха обладает магической силой. Если растение высушить и положить в небольшой мешочек, который постоянно носить с собой, то можно привлечь счастье. А если из него сплести веночек, положить его на белое блюдо и прочитать особый заговор, то семья весь год не будет знать проблем с деньгами.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Что нельзя делать 10 апреля

Запрещено ругаться рядом с водоемами, в противном случае участники конфликта долго не помирятся.

Нельзя печалиться, думать о плохом — к болезни.

Не стоит выворачивать карманы — к безденежью.

Запрещено поднимать с земли чужие деньги — свои деньги быстро закончатся.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Приметы Илларионова дня

Если этот день дождливый, то летом будет хороший урожай.

Птицы сидят на верхушках деревьев — к потеплению.

Птицы летают низко над землей — лето будет жарким.

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