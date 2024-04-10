10 апреля
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Жизнь

Зачем чистить водоемы в Илларионов день. Приметы и традиции 10 апреля

10 апреля — церковный день памяти преподобного Илариона.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Традиции Илларионова дня

На Руси в Илларионов день чистили пруды и небольшие водоемы.

Еще крестьяне ходили в лес, чтобы увидеть мать-и-мачеху. Это растение использовали при простуде.

Кроме того, наши предки считали, что мать-и-мачеха обладает магической силой. Если растение высушить и положить в небольшой мешочек, который постоянно носить с собой, то можно привлечь счастье. А если из него сплести веночек, положить его на белое блюдо и прочитать особый заговор, то семья весь год не будет знать проблем с деньгами.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что нельзя делать 10 апреля

  • Запрещено ругаться рядом с водоемами, в противном случае участники конфликта долго не помирятся.
  • Нельзя печалиться, думать о плохом — к болезни.
  • Не стоит выворачивать карманы — к безденежью.
  • Запрещено поднимать с земли чужие деньги — свои деньги быстро закончатся.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Приметы Илларионова дня

  • Если этот день дождливый, то летом будет хороший урожай.
  • Птицы сидят на верхушках деревьев — к потеплению.
  • Птицы летают низко над землей — лето будет жарким.

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