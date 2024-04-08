8 апреля
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Жизнь

Собор Архангела Гавриила. Какие запреты нельзя нарушать 8 апреля

8 апреля проходит церковный праздник Лазарева суббота и Собор Архангела Гавриила. На следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, церковь почитает Архангела Гавриила, который возвестил Деве Марии о скором рождении Сына Божия.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Традиции Архангела Гавриила

Бытовала традиция, которая похожа на некоторую форму колядования. Девушки ходили по улицам, по дворам и домам, и пели песни. За это они получали угощения — сладости, яйца, а иногда и монетки.

Чтобы девушке скорее выйти замуж, она надевала свадебное платье и показывалась в нем перед близкими.

Интересная народная традиция на привлечение финансов: в левую руку взять веточку вербы, а правой перекреститься и помолиться.

Праздник следует посвятить походу в церковь, молитвам, добрым делам. А вот работу по дому, строительство, ремонт и другие дела лучше оставить на следующий день.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Что нельзя делать 8 апреля

  • Архангел Гавриил считается ответственным за молнии, поэтому нарушение запретов грозит тем, что летом молния может ударить в дом или в сад, сжечь плодовое дерево, постройку или само жилье.

  • Нельзя заниматься пряжей — к семейным проблемам.

  • Нельзя жадничать и быть скупым — к бедности, отсутствию удачи в работе и финансах.

  • Запреты касаются разных денежных вопросов. Например, нельзя пересчитывать деньги, обсуждать свое состояние, денежные вопросы, вклады, вложения, прибыль — все это может привести к большим тратам, после которых человек сильно обеднеет. Материальные мирские вопросы стоит отставить на последний план.

  • Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами — супруг часто будет в разъездах.

  • Женщинам нельзя просить муку, соль и сахар — муж будет ходить к другой женщине на пироги.

  • Нельзя обеденный стол вытирать бумажными салфетками — Домовой разозлится и посеет в доме ссоры и скандалы. По той же причине нельзя обеденный стол оставлять грязным.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Приметы Архангела Гавриила

  • Какая погода сегодня, такая будет и на Сергея Капустника (8 октября).
  • В какой области ночного неба ярче всего блестят звезды, с той стороны и будет дуть ветер.
  • Заморозки — весна будет холодной и затяжной.
  • На крышах еще лежит снег — 30 дней после этого не растает.
  • Светлое небо на восходе солнца — снега этой весной больше не будет.
  • Вечером кричит чибис — к ясной погоде.
  • В какую сторону животные ложатся спать спиной — с той стороны будет ветер.
  • Сильный дождь — грибное лето.
  • Гроза — теплое лето, ожидайте хороший урожай орехов.
  • Поверхность снега шероховатая — к богатому урожаю.
  • Много сока в березах — лето будет мокрое, с частыми дождями.
  • Ласточки еще не прилетели — затяжная весна.

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