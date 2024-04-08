Собор Архангела Гавриила. Какие запреты нельзя нарушать 8 апреля

Традиции Архангела Гавриила
Бытовала традиция, которая похожа на некоторую форму колядования. Девушки ходили по улицам, по дворам и домам, и пели песни. За это они получали угощения — сладости, яйца, а иногда и монетки.
Чтобы девушке скорее выйти замуж, она надевала свадебное платье и показывалась в нем перед близкими.
Интересная народная традиция на привлечение финансов: в левую руку взять веточку вербы, а правой перекреститься и помолиться.
Праздник следует посвятить походу в церковь, молитвам, добрым делам. А вот работу по дому, строительство, ремонт и другие дела лучше оставить на следующий день.
Что нельзя делать 8 апреля
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Архангел Гавриил считается ответственным за молнии, поэтому нарушение запретов грозит тем, что летом молния может ударить в дом или в сад, сжечь плодовое дерево, постройку или само жилье.
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Нельзя заниматься пряжей — к семейным проблемам.
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Нельзя жадничать и быть скупым — к бедности, отсутствию удачи в работе и финансах.
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Запреты касаются разных денежных вопросов. Например, нельзя пересчитывать деньги, обсуждать свое состояние, денежные вопросы, вклады, вложения, прибыль — все это может привести к большим тратам, после которых человек сильно обеднеет. Материальные мирские вопросы стоит отставить на последний план.
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Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами — супруг часто будет в разъездах.
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Женщинам нельзя просить муку, соль и сахар — муж будет ходить к другой женщине на пироги.
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Нельзя обеденный стол вытирать бумажными салфетками — Домовой разозлится и посеет в доме ссоры и скандалы. По той же причине нельзя обеденный стол оставлять грязным.
Приметы Архангела Гавриила
- Какая погода сегодня, такая будет и на Сергея Капустника (8 октября).
- В какой области ночного неба ярче всего блестят звезды, с той стороны и будет дуть ветер.
- Заморозки — весна будет холодной и затяжной.
- На крышах еще лежит снег — 30 дней после этого не растает.
- Светлое небо на восходе солнца — снега этой весной больше не будет.
- Вечером кричит чибис — к ясной погоде.
- В какую сторону животные ложатся спать спиной — с той стороны будет ветер.
- Сильный дождь — грибное лето.
- Гроза — теплое лето, ожидайте хороший урожай орехов.
- Поверхность снега шероховатая — к богатому урожаю.
- Много сока в березах — лето будет мокрое, с частыми дождями.
- Ласточки еще не прилетели — затяжная весна.
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