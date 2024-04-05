5 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Никона Сицилийского. Когда можно приступать к посевной

5 апреля — народный праздник Никонов день и церковный день памяти преподобномученика Никона Сицилийского.

Весна. Птица.
Весна. Птица.
unsplash.com

Традиции на Никонов день

Никонов день в старину считался днем уборки и чистоты. 5 апреля стоит сделать генеральную уборку в доме, а также в саду, на придомовой территории. В чистом доме живет гармония, счастье, удача.

Считалось, что мыть столы, лавки, стулья, полки нужно с настоем мяты — защита от злых сил и болезней.

Из дома нужно вынести весь мусор, в том числе разное старье, рваные и ненужные вещи, которыми вы не будете пользоваться — вместе с мусором из дома уйдёт нечистая сила, старые проблемы, неприятности, на их место придёт благополучие.

В грязном доме царит хаос во всех сферах жизни. Такие дома считает своим пристанищем нечистая сила, которая таится в грязных углах и беспорядке, регулярно вредит людям.

5 апреля приступают к посадкам. Проводятся первые посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Кроме того, развешивают кормушки для птиц. Это необходимо, чтобы прилетающие на подкормку птицы заодно охотились и на вредителей, которые ранней весной могут причинить сильный вред молодым растениям.

Рассада томатов
Рассада томатов
pixabay.com

Что нельзя делать 5 апреля

  • Нельзя держать деньги на видном месте - скоро улетучатся или уйдут на ненужные траты. А вот если их спрятать, то будут водиться в доме.
  • Нельзя спать на чужой подушке — притянуть к себе плохие мысли и сны хозяина.
  • Девушкам и женщинам нельзя красить волосы, стричься, делать новую прическу — на любовном фронте начнутся проблемы.
  • Нельзя клясться словами — к скорому уходу из этого мира.
  • Нельзя перебирать крупы, бобы, горох, фасоль — к бедности.
  • Нельзя обманывать, рассказывать неправду, разводить слухи, проявлять лицемерие, преувеличивать факты — можно навлечь на себя безденежье.
  • Нельзя ходить на рыбалку — улова не будет, можно разгневать водных духов, в том числе и Водяного, который запомнит рыбака, нарушившего его покой, отомстит сразу или в будущем.
  • Нельзя заниматься рукоделиями, лучше сегодня привести все в порядок, разложить по местам.
Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Народные приметы на Никона Сицилийского

  • У берез много сока — летом будут часто идти дожди.
  • Гром при ещё не сошедшем снеге — лето предстоит холодное.
  • Ясное и звездное небо — к заморозкам.
  • Кошка чихает — к дождю.
  • Вода в реке не прибавляется, уровень водоемов не повышается — лето будет очень жарким.
  • Днем жарко, а ночью наступает холод — к хорошей погоде.
  • Курицы, гуси и другие домашние птицы ощипываются — ненастье предчувствуют.
  • Найти перо зяблика — к удаче. Такое перышко можно носить с собой в качестве оберега.
  • Зяблик сел на подоконник — к хорошей новости. Если стучится клювом в окно — нагрянут гости.
  • Увидеть умершего зяблика — ждут неприятности.
  • Облака синего цвета — указывают на теплый дождь в скором времени.
  • Белка из гнезда выходит — к потеплению.
  • Волна на реке идёт против течения — к похолоданию и дождям.

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