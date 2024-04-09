Традиции Матрены Настовицы
Святая Матрона почитается как покровительница и заступница хозяек. В этот праздник женщины просят у нее поддержки и помощи в хлопотах по дому, которым полностью посвящают этот день. Оставшиеся с зимы запасы продуктов подвергают тщательному осмотру. Определяют, что нужно выбросить, что отложить на семена, что для употребления в пищу.
Сегодня необходимо избавиться от мусора и старых вещей в доме — таких, как одежда, обувь и других.
Также обязательно нужно провести уборку в доме: вытереть пыль, помыть полы. При этом в воду рекомендуется добавить травяные отвары.
Что нельзя делать 9 апреля
- Выяснять отношения. Считалось, что поссорившимся будет очень сложно помириться.
- Много разговаривать, особенно не по делу.
- Выполнять косметические процедуры. Это может привести к проблемам с кожей.
- Ревновать, проявлять недоверие к родному человеку — к разладу в семье.
Приметы Матрены Настовицы
- Если вечером услышали крик чибиса, то погода на следующий день будет ясной.
- Петух днем не поет — через два дня будут осадки.
- Утром на улице туман — к богатому урожаю.
- Облака синего цвета — скоро будет дождь.
- Кошка просится на улицу — к теплой погоде.
Самое важное - в нашем Telegram-канале