Традиции Матрены Настовицы

Святая Матрона почитается как покровительница и заступница хозяек. В этот праздник женщины просят у нее поддержки и помощи в хлопотах по дому, которым полностью посвящают этот день. Оставшиеся с зимы запасы продуктов подвергают тщательному осмотру. Определяют, что нужно выбросить, что отложить на семена, что для употребления в пищу.

Сегодня необходимо избавиться от мусора и старых вещей в доме — таких, как одежда, обувь и других.

Также обязательно нужно провести уборку в доме: вытереть пыль, помыть полы. При этом в воду рекомендуется добавить травяные отвары.

Облака, небо, ветер. СС0

Что нельзя делать 9 апреля

Выяснять отношения. Считалось, что поссорившимся будет очень сложно помириться.

Много разговаривать, особенно не по делу.

Выполнять косметические процедуры. Это может привести к проблемам с кожей.

Ревновать, проявлять недоверие к родному человеку — к разладу в семье.

Самолет в небе. Михаил Хаустов

Приметы Матрены Настовицы

Если вечером услышали крик чибиса, то погода на следующий день будет ясной.

Петух днем не поет — через два дня будут осадки.

Утром на улице туман — к богатому урожаю.

Облака синего цвета — скоро будет дождь.

Кошка просится на улицу — к теплой погоде.

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