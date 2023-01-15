Кому помолиться и что стоит сделать в Сильвестров день: приметы 15 января

15 января наши предки праздновали Сильвестров день или Куриный праздник. Православная церковь чтит память римского епископа Сильвестра I, почитаемого в лике святителей. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Сильвестрова дня

Люди в Древней Руси не случайно прозвали 15 января Куриным праздником. По поверьям, в этот день семилетний петух черного цвета откладывает яйцо в навозе. 4 июня из него появляется на свет царь Василиск — крылатый змей с птичьим клювом и «двумя хоботами». Он живет в неприступных горах и опустошает места, в которые летает. Только огонь может погубить его.

Считалось, что особенно Василиск любит лакомиться курицей. Чтобы защитить курятник, люди вешали внутри «куриного бога» — небольшой черный камень с дырочкой посередине.

Также в этот день молились Серафиму Саровскому и просили избавления от болезней ног. Спасали и болеющих другими недугами, читая над ними заговоры. Болезни олицетворялись в образах 12 лихорадок — дочерей царя Ирода, предназначенных мучить род человеческий.

Курица , петух , птица. СС0

Что нельзя делать 15 января?

Запрещено есть блюда из курицы — иначе счастье , словно птица , упорхнет из дома.

словно птица упорхнет из дома. Не рекомендуется стричь волосы — а то рано облысеете.

Женщине не стоит готовить после захода солнца — это может привести к болезням.

Нельзя проводить день в тишине и лучше шумно повеселиться — это отпугнет нечисть.

Курица , петух , птица. СС0

Приметы Сильвестрова дня