Почему пятница не угодила: чем знаменит самый несчастливый день в году

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Почему стали бояться пятницу 13-го?

Точно неизвестно, почему люди стали опасаться пятницы 13-го. Исследователи считают, что на это повлияли два древних суеверия: пятницу считали неблагоприятным днем, а число 13 и вовсе называли «чертовой дюжиной». Вместе они слились в один супер-неудачный день.

Альтернативная версия активно продвигает историю об ордене тамплиперов, которых якобы арестовали в пятницу 13-го. Орден распустили, а некоторых его членов пытали и после казнили.

Страх перед пятницей 13-го у некоторых людей настолько силен, что ему даже придумали название — параскаведекатриафобия.