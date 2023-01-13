Почему пятница не угодила: чем знаменит самый несчастливый день в году

Точно неизвестно, почему люди стали опасаться пятницы 13-го. Исследователи считают, что на это повлияли два древних суеверия: пятницу считали неблагоприятным днем, а число 13 и вовсе называли «чертовой дюжиной». Вместе они слились в один супер-неудачный день.
Альтернативная версия активно продвигает историю об ордене тамплиперов, которых якобы арестовали в пятницу 13-го. Орден распустили, а некоторых его членов пытали и после казнили.
Страх перед пятницей 13-го у некоторых людей настолько силен, что ему даже придумали название — параскаведекатриафобия.
Пятницу 13-го обвиняли в различных мировых трагедиях. Считалось, в этот день ведьмы вместе с Сатаной слетаются на шабаш и устраивают бесовские пляски.
Некоторые приписывали пятнице грех Евы: якобы она в этот день вкусила запретный плод и поделилась им с Адамом, за что их в итоге изгнали из Рая.
Само число 13 окружено множеством суеверий. Его опасались Гомер и Цицерон, а в 13-м в Писании был упомянут Иуда, предавший Христа.
Были и те страшные события, которые действительно произошли в пятницу 13-го:
- 13 декабря 1907 года — крушение на скалах крупнейшего судна, семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон».
- 13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.
- 13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, в результате чего погибли 46 человек. Рейс носил номер 13.
- 13 октября 1972 года — близ Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека. Это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.
- 13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь.
- 13 ноября 2015 года — теракты в Париже.
- 13 марта 2020 года — произошел массовый обвал финансовых рынков из-за распространения COVID-19.
Несчастливый день приобрел большую популярность после выхода франшизы «Пятница, 13-е». Первый фильм сняли в 1980 году.
Также этот день очень любят хакеры. Компьютерный вирус Jerusalem разрушал компьютерные системы, если активировался в пятницу 13-го.
Пятница 13-го будет второй раз в октябре 2023 года.
В 2024 году несчастливый день выпадет на сентябрь и декабрь.
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