Кондуктор лишилась меха, когда выпинывала пенсионерку-безмасочницу. Хотя и сама была без маски

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором кондуктор пинками выгоняет из автобуса пенсионерку без маски на лице.
На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней.
«В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В конфликте также разбирается городской департамент транспорта. Сейчас власти проверяют маршрут № 88.
Перевозчик в курсе произошедшего, уточняет «КП-Красноярск». В компании намерены проверить камеры в салонах своих автобусов.
Примечательно, что кондуктор и сама была без маски на лице — средство защиты висело под подбородком еще до разгара конфликта.
«Одна не хочет надеть маску, вторая не хочет из-за первой налететь на нехилый штраф. Только вот на кондукторе маски нет, на шее, а это тоже грубейшее нарушение. Благодаря видео и кондуктора, и владельца маршрута можно поставить в интересную позицию, что, надеюсь, и произойдет», — пишут в соцсетях местные жители.
Стоит отметить, что пенсионерка в долгу не осталась и сорвала меховую опушку с капюшона на куртке кондуктора.
Ранее жители Барнаула устроили в трамвае «большое побоище» из-за одного безмасочника.