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Жизнь

Кондуктор лишилась меха, когда выпинывала пенсионерку-безмасочницу. Хотя и сама была без маски

В Красноярске полиция выясняет все обстоятельства конфликта между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов, сообщает РИА «Новости».

Кондуктор подралась с пенсионеркой. Красноярск.
Кондуктор подралась с пенсионеркой. Красноярск.
кадр из видео.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором кондуктор пинками выгоняет из автобуса пенсионерку без маски на лице.

На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней.

«В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В конфликте также разбирается городской департамент транспорта. Сейчас власти проверяют маршрут № 88.

Перевозчик в курсе произошедшего, уточняет «КП-Красноярск». В компании намерены проверить камеры в салонах своих автобусов.

Примечательно, что кондуктор и сама была без маски на лице — средство защиты висело под подбородком еще до разгара конфликта.

«Одна не хочет надеть маску, вторая не хочет из-за первой налететь на нехилый штраф. Только вот на кондукторе маски нет, на шее, а это тоже грубейшее нарушение. Благодаря видео и кондуктора, и владельца маршрута можно поставить в интересную позицию, что, надеюсь, и произойдет», — пишут в соцсетях местные жители.

Стоит отметить, что пенсионерка в долгу не осталась и сорвала меховую опушку с капюшона на куртке кондуктора.

Ранее жители Барнаула устроили в трамвае «большое побоище» из-за одного безмасочника.

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