Конец света 1 февраля: правда ли, что человечеству угрожает астероид

Будет ли конец света в 2019 году: этот вопрос активно обсуждают в интернете. Пишут об астероиде, который приближается к Земле. Якобы из-за столкновения с ним и произойдет конец света 1 февраля. Правда ли, что ученые знали о нем с 2002 года и будет ли конец света 1 февраля 2019 — в материале altapress.ru.