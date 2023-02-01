Конкретный наезд. В Барнауле назревает конфликт между наглыми автомобилистами и лыжниками

31 января в редакцию altapress.ru обратился председатель Федерации биатлона Алтайского края Сергей Тарасов. По его словам, неизвестные испортили лыжную трассу в Сухом логу, которая ранее была подготовлена для тренировки спортсменов. В объединении готовы обратиться в полицию, если не получится, тогда возможно искать злоумышленников самим и разговаривать по-мужски. В Барнауле такие истории не редки.

Что произошло в Сухом логу

В барнаульском Сухом Логу, что находится в Индустриальном районе, располагается сразу две лыжные трассы. Одна, огороженная, принадлежит Алтайскому училищу олимпийского резерва, ее протяженность составляет около 2 км. Эту трассу УОР укатывает ратраком самостоятельно и посторонних на нее не пускает.

Другая трасса, любительская, находится за забором — весь круг 4 км. За ней за свои деньги следит местная школа Yolochka, которая проводит в лесу тренировки. Она общедоступная для всех.

По словам Сергея Тарасова, на днях весь большой круг был укатал ратраком, чтобы у спортсменов-биатлонистов была возможность проводить тренировки на длинной дистанции, что крайне необходимо для полноценной подготовки.

Спустя сутки обнаружилось, что часть лыжни испорчена. Местные видели, как в лес заехал проходимый внедорожник и наехал на трассу.

Лыжная трасса в Сухом Логу. altapress.ru

Иван Крюков, руководитель спортивной школы Yolochka, отмечает: в прошлом году для безопасности людей и сохранности лыжни въезды в лес для автомобильного транспорта были перегорожены, установлены предупреждающие аншлаги о том, что гулять здесь можно, ездить — нельзя.

Инцидент за зиму был всего один раз — автомобиль сумел прорваться через «блокаду», но на спуске застрял в рыхлом снегу, откуда его владельцы спешно выкапывали.

«Как правило это дурные отдыхающие, которые приезжают сюда ночью развлекаться, не обращая внимания, что в лесу есть лыжня», — объясняет Крюков.

В этом году в школе Yolоchka все-таки надеялись на сознательность таких граждан и рассчитывали, что происшествий в лесу больше не будет. Однако на прошлой неделе здесь резвились владельцы квадрациклов, чем подпортили лыжню, теперь — автомобилисты.

Лыжня в барнаульском Сухом Логу. vk.com/yolochka_barnaul Лыжня в барнаульском Сухом Логу. vk.com/yolochka_barnaul

Кто испортил Трассу здоровья

На прошлой неделе аналогичное происшествие было и на популярной у барнаульцев Трассе здоровья. Лыжники рассказывают: в ночь перед выходными неизвестные заехали на трассу со стороны парковки «Пятый километр», развернулись в сторону Динамо, переехали мост.

А подняться в противоположную сторону уже не смогли — подъем там достаточно крутой — бросили машину. Кто был за рулем, не известно. Есть предположение, что заезжали в лес злоумышленники не случайно. Чем они там могли заниматься, не трудно понять по разрытым местам под деревьями. Однако это только версия очевидцев.

Портить брошенный автомобиль лыжники не стали, а лишь основательно засыпали его снегом, чтоб затруднить собственнику его транспортировку.

Автомобиль на Трассе здоровья. предоставлено altapress.ru

Следующей ночью машину кто-то спешно отбуксировал с помощью лебедки.

Саму трассу привели в порядок, на ее содержание «Мария-Ра» тратит порядка 20 млн рублей, рассказал в декабре 2022 года altapress.ru основатель компании Александр Ракшин.

Как судили лыжных «вандалов»

В 2020 году Трасса здоровья уже становилась причиной судебного разбирательства. В январе два автомобилиста заехали на нее и испортили пять километров лыжни.

Как выяснилось, впоследствии владельцев автомашин удалось установить по регистрационным номерам транспортных средств. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала.

Но гражданский иск в Центральный районный суд подали четверо человек. Они утверждали, что из-за повреждения лыжни автомобилями испортили себе лыжный инвентарь.

Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова

В картотеке суда ответчиками по делу значились Антон Крупин и Дмитрий Попов. По данным altapress.ru, предъявленный к ним иск содержал требования о возмещении материального и морального вреда. Но судья в удовлетворении исковых требований отказала.