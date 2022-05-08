Контакт установлен? Общественники вновь сошлись в «поединке» с директором Барнаульского зоопарка Сергеем Писаревым

Общественники краевой столицы во главе с Юрием Красильниковым вновь не нашли общий язык с директором Барнаульского зоопарка. На это раз камнем преткновения стал небольшой участок на территории парка «Лесная сказка», куда Сергей Писарев решил поставить последний, по его словам, аттракцион. Проблема в том, что объект перегородил народную лыжню, совместно проложенную активистами и краевым министерством спорта. Altapress.ru разорался в сути конфликта.

Аттракцион раздора

«В парке имени Ленина прямо на Лыжне Ильича начаты строительные работы», — с такого поста в Telegram-канале общественника Юрия Красильникова начался очередной виток его противостояния деятельности Сергея Писарева на территории парка «Лесная сказка».

«По краевому закону „Об охране зеленых насаждений“ травяной покров тоже считается озеленением и подлежит охране: „зеленые насаждения — древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения в населенных пунктах, кроме городских лесов, выполняющая архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические функции“», — процитировал законодательство Красильников.

На место были вызваны местные общественные активисты и полицейские. Выяснилось, что в этой части парка директор «семейного» зоопарка решил поставить еще один аттракцион. Об этом политик и «отец» барнаульских зверей на следующий же день после публикации рассказал взволнованным активистам на «стихийной» встрече.

Монолог по существу

«Контакт установлен! Общественники пообщались с руководителем Барнаульского зоопарка Сергеем Писаревым», — отметил данное событие очередным постом Юрий Красильников, добавив: «радует, что началось конструктивное обсуждение проблем».

Встреча общественников с Сергеем Писаревым. Telegram-канал «Красильников ворчит».

Речь Писарева записали на видео. В нем депутат АКЗС объяснил, что будущий аттракцион — последний объект, строительство которого запланировано на отдельном участке. На этом освоение большого участка под парком завершится.

«Больше мы на этой территории никаких аттракционов устанавливать не собираемся. Единственное, что все же будет происходить — это замена старых аттракционов на новые с учетом существующей локации», — попытался объяснить пришедшим на встречу Писарев.

Участок парка «Лесная сказка», где намерены построить новый аттракцион. Altapress.ru.

Что касается лыжни, то ее проложат в обход. Для этого планируется убрать несколько кустов клена. А 19 мая на территории заложат аллею в честь 100-летия пионерии. Для этого в «Лесной сказке» высадят 100 деревьев.

В этом же году планируется заасфальтировать дорожку от ЖК «Невский» до ул. Ленинградской. Для того, чтобы ее проложить снесут гаражи.

Вдобавок Писарев готов отдать часть арендованной территории, прилегающей к неухоженной зеленой зоне, известной как парк им. Ленина, муниципалитету для дальнейшего развития данного участка.

Продолжение следует…

Казалось бы, конфликт исчерпан. Но активисты решили не останавливаться на достигнутом. Сегодня, 8 мая, местные жители высадили деревья, назвав свой «самосад» аллеей в честь 77-й годовщины Победы. Об этом Юрий Красильников вновь заявил в своем Telegram-канале. Название зафиксировали на самодельной табличке.

Участок парка «Лесная сказка», где намерены построить новый аттракцион. Altapress.ru.

«Сегодня снова собираются люди. И снова полиция», — сказано в тексте очередного поста Красильникова.

Несмотря на расставленные накануне точки над «и», общественники продолжают гнуть свою линию. Судя по всему, им недостаточно полученных объяснений и того факта, что все действия директора Барнаульского зоопарка вписываются в жесткие рамки существующего законодательства. Вероятно, у данной истории будет продолжение. Altapress.ru будет следить за развитием ситуации.