Концерт лидера Rammstein в Новосибирске могут отменить из-за скандала с порно

Помощником депутата Заксобрания отметил, что «уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города активно распространяют приглашения на афтепати концерта».
Он уверен, что на этом мероприятии могут отснять «материал порнографического характера» для использования в музыкальном клипе.
«Если называть вещи своими именами, вырисовывается следующая картина. В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Возникает вопрос: 75 лет победы кого над кем мы будем праздновать», — подчеркнул Котик.
Он требует отменить концерт, поскольку мероприятие «невозможно уместить в рамки здравого смысла». Концерт должен пройти в новосибирском экспоцентре 17 марта.
Напомним, ранее Линдеман оказался в центре скандала из-за клипа Till the End. В ролике снялись россиянки.
Девушек вычислили в сети и устроили травлю. Некоторые из «актрис» удалили свои аккаунты. Представители радикальных организаций и вовсе призывали к расправе над девушками.