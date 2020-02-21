Концерт лидера Rammstein в Новосибирске могут отменить из-за скандала с порно

Помощником депутата Заксобрания отметил, что «уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города активно распространяют приглашения на афтепати концерта».

Он уверен, что на этом мероприятии могут отснять «материал порнографического характера» для использования в музыкальном клипе.

«Если называть вещи своими именами, вырисовывается следующая картина. В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Возникает вопрос: 75 лет победы кого над кем мы будем праздновать», — подчеркнул Котик.