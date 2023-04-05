5 апреля
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Жизнь

Концертмейстеров в отставку — нужны коневоды: кто имеет право заменить службу в армии на гражданскую

Вступил в силу приказ Минтруда РФ с новым перечнем специальностей альтернативной гражданской службы, пишет tvtver.ru.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Чтобы заменить службу в армейских рядах на гражданскую, надо заблаговременно подать заявление в военкомат. В приказе указаны 149 возможных вакансий в различных регионах страны.

Специальностей больше, однако некоторые упразднены в связи с отпавшей необходимостью в них.

Больше не требуются обувщики, почтальоны, рабочие по благоустройству населенных пунктов, агрохимики, концертмейстеры, микробиологи.

Зато появились вакансии — коневода, дояра, сторожа, овощевода, токаря, хореографа, художника-конструктора и многие другие. Есть вакансия и в Сочи, в горбольнице.

Напомним, право заменить службу по призыву в рядах ВС РФ на альтернативную гражданскую службу имеют те призывники, у которых служба в армии противоречит убеждениям и вероисповеданию.

Ранее сообщалось, что проходящие альтернативную службу останутся на месте при мобилизации.

Новая статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации» вошла в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Статья касается тех, кто проходит альтернативную службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.

Однако граждан, которые проходят службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, могут все же отправить. Они будут служить на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

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