«Конвейер коек при низком показателе левофлоксацина». Алтайский минздрав ответил на непрозвучавшие вопросы

Минздрав Алтайского края ответил на несколько вопросов, которые не влезли в хронометраж пресс-конференции по ковид-обстановке в регионе, прошедшей в понедельник 13 октября.

Напомним, на мероприятии представители регионального минздрава и Роспотребнадзора в онлайн-трансляции отвечали на вопросы краевых СМИ о том, как ведомства сплоченно отражают вторую атаку коронавируса.

В том числе разъяснили, почему не всех контактных лиц тестируют на COVID-19 и как бесконтактные термометры в организациях часто «занижают» температуру сотрудников.

Однако вопросов оказалось настолько много, что часть из них осталась за рамками трансляции. В минздраве решили, что ни один вопрос не должен уйти от ответа!

К примеру, в ведомстве пояснили, куда пропал левофлоксацин с аптечных полок — это коварство жители региона обсуждают уже несколько дней.

Цена коронавирусного теста и бюджет развертывания ковидных госпиталей?

«Динамо-Барнаул» сдает тест на коронавирус. Дмитрий Лямзин

Ответ: «В соответствии с Тарифным соглашением в системе обязательного медстрахования Алтайского края стоимость определения РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР составляет 783,72 руб., стоимость компьютерной томографии органов грудной полости — 3290 рублей.

Финансирование вышеуказанных медуслуг осуществляют за счет средств обязательного медстрахования, финансирование не сокращалось.

На развертывание двух корпусов ковидного госпиталя в КГБУЗ „Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск“ затратили более 80 млн. рублей.

На осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, оказывающим помощь в КГБУЗ „Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск“, направили 29,3 млн руб. (в том числе по постановлению правительства РФ № 415 — 9 млн руб. и по № 484 — 20,3 млн)».

Желает ли минздрав позвать на помощь врачей из других регионов?

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

Ответ: «В целях привлечения специалистов направили письмо в Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ о готовности принять для работы в инфекционные госпиталя всех желающих.

Также на официальном сайте Алтайского края, официальном сайте регионального минздрава и новостных порталах разместили объявления о наборе сотрудников для работы в инфекционных госпиталях, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.

В настоящее время для работы в инфекционных госпиталях привлекли: 5 врачей из Красноярского края, 2 врача и 1 средний медработник из Новосибирской области, 2 врача из Москвы, 1 врач из Калининградской области.

Чтобы оказать пациенту качественную медицинскую помощь необходимы не только площади для госпитализации, но и соответствующее оборудование. В регионе за последние 10 дней развернули свыше 1000 дополнительных мест. Эта работа будет продолжена, если потребует эпидемиологическая ситуация. В ближайшее время начнет прием пациентов Федеральный центр травматологии».

Есть ли способ оформить электронный больничный без очередей?

Регистратура в поликлинике. Очередь. «Народные новости».

Ответ: «Каждый гражданин имеет право самостоятельно выбрать наиболее удобную для него форму листка нетрудоспособности — бумажную или электронную. В период с 20 марта по 1 июля 2020 года в России действовали временные правила оформления. Граждане, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой, могли обратиться с заявлением для оформления электронного больничного через портал госуслуг для соблюдения режима самоизоляции — на сегодня это утратило силу.

В настоящее время в дистанционном режиме в Алтайском крае оформляют электронные листки нетрудоспособности на период карантина для работающих граждан в возрасте старше 65 лет. Людям старшего поколения рекомендовано соблюдать самоизоляцию с 4 октября по 14 ноября.

Электронный листок нетрудоспособности на период самоизоляции положен работающим гражданам в возрасте старше 65 лет, не находящимся в очередном отпуске и не переведенным на дистанционную работу. Чтобы получить такой листок необходимо уведомить работодателя о своем желании соблюдать самоизоляцию. Посещать поликлиники или территориальные органы соцстраха, предоставлять документы или писать заявления — не требуется. Листки оформят дистанционно в электронном виде.

Пособие по больничному перечислят напрямую работнику единой суммой за каждый период нетрудоспособности полностью из средств ФСС. Иных случаев для дистанционного оформления (без осмотра врача) электронных листков не предусмотрено».

Действительно ли в ковидных госпиталях конвейер коек и места освобождают для более тяжелых больных?

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Ответ: «Такой причины для перевода быть не может. В развернутых 20-ти госпиталях свободно около 25% мест.

13 октября открылся ковидный госпиталь на 165 койко-мест в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования г. Барнаула.

Если человека перевели с искусственной вентиляции легких — значит, это сделали по медицинским показаниям и он уже не нуждался в кислородной терапии».

Кто виноват в том , что бригады скорой помощи не успевают выехать на все вызовы?

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

Ответ: «Нагрузка на скорую медицинскую помощь в последние недели выросла в несколько раз, бригады работают в усиленном режиме. Минздрав разгружает службу скорой помощи, передавая вызовы поликлиникам, в службу неотложной медпомощи.

В минздраве с 12 октября начали свою работу врачи-консультанты, которым передаются в работу звонки с горячей линии 8−800−350−35−25. После обработки эти звонки передаются точечно в поликлиники.

Кроме того, данные врачи консультируют по лечению пациентов, к которым еще не доехала скорая помощь и не пришел дежурный врач. Получить их консультацию можно дозвонившись на тел.: 8−800−350−35−25.

В каждой поликлинике с 8 до 20:00 работает кабинет неотложной помощи, специалисты которого могут отправить на рентгенологическое обследование, дополнительную консультацию и при необходимости самостоятельно назначат лечение».

По какому принципу выписывают из стационара больных , которых сняли с ИВЛ?

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

Ответ: «С низкими показателями кислорода врачи не переводят пациента с аппарата ИВЛ. В настоящее время выписывают тех, чье состояние стабилизировалось и они могут получать амбулаторную помощь (на базе поликлиники по месту жительства либо центра амбулаторной помощи).

Если пациент стабилен — его переводят на „долечивание“ в ковидный госпиталь КГБУЗ „Городская больница № 3 г. Барнаула“ (где „долечиваются“ не тяжелые больные с COVID-19)».

Чем вызван в аптеках дефицит многих антибиотиков , в частности левофлоксацина?

Лекарство. ССО.

Ответ: «В аптечных и оптовых организациях на территории края средний запас противогриппозных лекарственных препаратов составляет на 1,5−2,5 месяцев. Запасы в медицинских, аптечных, оптовых организациях, на сегодняшний день (в период карантина на ОРВИ, гриппа) по сравнению с январем текущего года не изменились.

Имеются в наличии противовирусные и противогриппозные препараты: тамифлю, заменители арбидола, кагоцел, ингавирин, виферон, гриппферон, антибиотики (азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, ванкомицин), медицинские изделия (маски).

В связи с увеличением спроса на противовирусные и противогриппозные лекарственные препараты в аптечных и оптовых организациях создается дефицит популярных противовирусных лекарств.

Минздрав Алтайского края сделал запрос в Минпромторг РФ с просьбой о содействии в производстве необходимого количества популярных отечественных лекарств.

В аптеках имеется ассортимент противовирусных препаратов, синонимы (заменители) противогриппозных лекарственных препаратов, антибиотиков (азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, ванкомицин)».