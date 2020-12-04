«Короче, все можно?». В соцсетях все еще не понимают «странные новогодние запреты» Виктора Томенко

Указ Виктора Томенко о запрете новогодних мероприятий в Алтайском крае вызвал у жителей края много вопросов. Правительство ничего не поясняло, пока его об этом не попросили депутаты (которые также не совсем поняли документ). Однако и после разъяснений многие жители края остаются в недоумении: люди пишут в соцсетях, что теперь они запутались еще больше.

Напомним, с 15 декабря по 15 января 2021 года указом губернатора запрещаются зрелищно-развлекательные и досуговые, праздничные и корпо­ративные мероприятия, а также оказание услуг аналогичного характера (кроме кино, театров и концертных залов).

При этом, как пояснили в правительстве, допуска­ется прослушивание музыкальных записей, просмотр телевизионных программ и кинофильмов.

Проще говоря, празднично поужинать с коллегами и друзьями в ресторане, послушать музыку (и посмотреть телевизор) можно, но танцевать и петь в караоке — нельзя. Именно последнее уточнение вызвало шкал гневных комментариев в соцсетях.

Значит сидеть за столом и поглощать алкоголь можно, а петь нельзя. А если у кого-нибудь душа развернётся и он запоёт за столом? Что тогда? Его попросят заведение покинуть?

Не понятно, то есть мы все целый день в одном офисе на работе, а вечером нам нельзя потанцевать?

Пить, смотреть и слушать можно, а петь и танцевать — нет… так это траур или таки ограничение в связи с пандемией?

Выбор мероприятий, которые все-таки разрешены, тоже вызвал у пользователей соцсетей ряд вопросов.

То есть, в кино, театр и другое можно, а елку в школе нельзя?! Где логика?

Многие отметили, что запреты в указе сформулированы некорректно, и поэтому их можно «трактовать как угодно».

Двоякое определение ограничений. Вроде бы и можно, но все-таки нельзя.

Короче говоря, все можно!

В июне 2020 года пользователи соцсетей также неоднозначно отреагировали на решение Виктора Томенко ввести первый этап снятия «коронавирусных» ограничений в Алтайском крае. «Это уже не смешно, Виктор Петрович», — писали подписчики губернатора в Instagram.