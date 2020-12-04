«Короче, все можно?». В соцсетях все еще не понимают «странные новогодние запреты» Виктора Томенко

Напомним, с 15 декабря по 15 января 2021 года указом губернатора запрещаются зрелищно-развлекательные и досуговые, праздничные и корпоративные мероприятия, а также оказание услуг аналогичного характера (кроме кино, театров и концертных залов).
При этом, как пояснили в правительстве, допускается прослушивание музыкальных записей, просмотр телевизионных программ и кинофильмов.
Проще говоря, празднично поужинать с коллегами и друзьями в ресторане, послушать музыку (и посмотреть телевизор) можно, но танцевать и петь в караоке — нельзя. Именно последнее уточнение вызвало шкал гневных комментариев в соцсетях.
Значит сидеть за столом и поглощать алкоголь можно, а петь нельзя. А если у кого-нибудь душа развернётся и он запоёт за столом? Что тогда? Его попросят заведение покинуть?
Не понятно, то есть мы все целый день в одном офисе на работе, а вечером нам нельзя потанцевать?
Пить, смотреть и слушать можно, а петь и танцевать — нет… так это траур или таки ограничение в связи с пандемией?
Выбор мероприятий, которые все-таки разрешены, тоже вызвал у пользователей соцсетей ряд вопросов.
То есть, в кино, театр и другое можно, а елку в школе нельзя?! Где логика?
Многие отметили, что запреты в указе сформулированы некорректно, и поэтому их можно «трактовать как угодно».
Двоякое определение ограничений. Вроде бы и можно, но все-таки нельзя.
Короче говоря, все можно!
В июне 2020 года пользователи соцсетей также неоднозначно отреагировали на решение Виктора Томенко ввести первый этап снятия «коронавирусных» ограничений в Алтайском крае. «Это уже не смешно, Виктор Петрович», — писали подписчики губернатора в Instagram.