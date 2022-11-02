Королева красоты из Барнаула нашла любовь благодаря конкурсу

Как сообщает «КП-Барнаул», после развода Ищенко посвятила себя бизнесу и детям. В 2022 году ее пригласили на конкурс.

Чтобы подготовиться к нему, жительница Барнаула занялась вокалом. Она записалась в школу и на одном из отчетных концертов оказалась за столом с будущим избранником.

«С того момента мы фактически не расстаемся», — поделилась Крестина.

Влюбленные планируют свадьбу. Кроме того, сейчас женщина готовится к конкурсу «Мисс Вселенная».

Ранее стало известно, что Крестина Ищенко завоевала титул в престижном конкурсе и поехала домой с красивой короной.