2 ноября
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Жизнь

Королева красоты из Барнаула нашла любовь благодаря конкурсу

«Миссис Россия International 2022», 38-летняя мать двоих детей из Барнаула Крестина Ищенко нашла мужа благодаря конкурсу красоты.

Крестина Ищенко.
Крестина Ищенко.
vk.com/k.ischenko2022

Как сообщает «КП-Барнаул», после развода Ищенко посвятила себя бизнесу и детям. В 2022 году ее пригласили на конкурс.

Чтобы подготовиться к нему, жительница Барнаула занялась вокалом. Она записалась в школу и на одном из отчетных концертов оказалась за столом с будущим избранником.

«С того момента мы фактически не расстаемся», — поделилась Крестина.

Влюбленные планируют свадьбу. Кроме того, сейчас женщина готовится к конкурсу «Мисс Вселенная».

Ранее стало известно, что Крестина Ищенко завоевала титул в престижном конкурсе и поехала домой с красивой короной.

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