Королева красоты из Барнаула нашла любовь благодаря конкурсу

Как сообщает «КП-Барнаул», после развода Ищенко посвятила себя бизнесу и детям. В 2022 году ее пригласили на конкурс.
Чтобы подготовиться к нему, жительница Барнаула занялась вокалом. Она записалась в школу и на одном из отчетных концертов оказалась за столом с будущим избранником.
«С того момента мы фактически не расстаемся», — поделилась Крестина.
Влюбленные планируют свадьбу. Кроме того, сейчас женщина готовится к конкурсу «Мисс Вселенная».
Ранее стало известно, что Крестина Ищенко завоевала титул в престижном конкурсе и поехала домой с красивой короной.