Коронавирус на Алтае расширил географию и вновь проник в закрытый военный городок

В Алтайском крае, по данным на 18 июня, зарегистрировали 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и шесть смертей, сообщает региональный оперштаб.

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 837, число тяжелобольных — со 142 до 249. За последние сутки число тяжелобольных выросло на 2, число зараженных в госпиталях — на 55 (110 за двое суток), а коечный фонд увеличили на 120 кроватей (190 за двое суток). Количество новых зараженных за сутки выросло на семь — с 76 до 83. Одного инфицированного выявили в ЗАТО Сибирский, где общее число зарегистрированных случаев выросло до 96. Для сравнения, в Яровом, где проживают 17 тыс. человек (на пять тысяч больше, чем в ЗАТО), всего зафиксировали 676 случаев заражения.

На 18 июня всего в крае инфицированных — 52 772 (в том числе 3 561 ребенок до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 122 пациента, из них за прошедшие сутки — 14.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 837 человек.

«Кроме этого, 197 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 177 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 1312 коек, к кислороду имеют подключение 1307, с ИВЛ — 163. Резервных коек: 1312 — 837 — 197 = 278», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 249, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 104.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 336 человек: из них 6 — за прошедшие сутки (3 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 376 человек (по иным причинам смерти — 960).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 526 118 человек. На 18 июня в регионе прививается 285 011 человек: 47 021 — получили первую прививку, 237 990 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее стало известно, что коронавирусные запреты могут вернуть в Алтайском крае на фоне резкого подъема заболеваемости.