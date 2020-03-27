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27 марта
Коронавирус

Коронавирус сорвал презентацию книги экс-губернатора о городе возле «гнилого озера»

Презентацию книги бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева перенесли из-за распространения коронавируса, пишет Om1.ru.

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

Полежаев перенес презентацию книги о городе Исилькуле, которая планировалась на 27 марта. Мероприятие переназначено на июнь.

«В связи с тревожной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения РФ избегать посещения массовых мероприятий, презентация книги об Исилькуле переносится на июнь 2020 года», — сообщает фонд «Духовное наследие».

Об издании книги под названием «Исилькуль» Полежаев рассказал в своем Instagram.

«Он бесконечно много значит для меня, в нем прошло мое детство. Тогда — грязный, бедный, неухоженный город, но вопреки этому — дорогой сердцу», — написал экс-губернатор.

Исилькуль — самый западный город Сибирского федерального округа. Основан как пристанционный поселок.

По словам местных жителей, станция Исилькуль получила свое название из-за находящегося рядом мелкого и заросшего камышом озера, которое казахи называли гнилым.

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