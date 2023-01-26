Кошкам почет в Ермилов день: приметы и традиции 26 января

В народно-православном календаре 26 января отмечают Ермилов день. Православная церковь почитает память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ермилова дня

В Ермилов или Еремин день особое внимание уделяли домашним животным: кошкам и собакам. В народе говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке». Есть поверье, что лучшая защита от воров и сглаза — это черная кошка, черная собака и черный петух.

Люди не раз замечали, что кошки обладают повышенной чувствительностью и замечают то, что не видит человек. Поэтому к их повадкам приглядывались. Например, если кошка умывается, то следует ждать гостей.

Существовали и различные суеверия, касаемые домашних любимцев. Верили, что кошка в дороге может принести несчастья, поэтому брали в телегу только собак. А мужчина, который любит кошек, и жену любить будет.

Домашняя кошка. unsplash.com

Что нельзя делать 26 января?

Если вы здоровый человек , то вам не стоит садиться на любимое место кошки — к болезни.

то вам не стоит садиться на любимое место кошки — к болезни. Нельзя грубо сгонять кошку с места — можно лишиться работы.

Продавцам не рекомендуется выгонять кошек из магазина — к проблемам с покупателями.

Бездомные животные. Кошки. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

Приметы Ермилова дня