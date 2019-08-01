Кошмар наяву: россияне обнаружили в туалете полутораметровую змею

В одном из многоквартирных домов в Перми многодетная мать обнаружила на полу в туалете полутораметрового питона, пишет местный портал 59.ru . Женщина не включила свет и увидела огромную змею в полумраке.

По словам пермячки, она зашла в уборную, чтобы вылить старую заварку в унитаз.

«В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас! Это была полутораметровая змея. Она была такая огромная, что занимала больше половины периметра туалета», — приводит ее слова «Комсомольская правда».

Детей женщина заперла в дальней комнате квартиры. Супруг вызвал МЧС. К их приезду питон расположился в унитазе. Один из спасателей взял ее голыми руками, поднял и положил в мешок.

По словам перепуганной женщины, все члены семьи отсутствовали дома как минимум четыре часа, дверь в квартиру была заперта на ключ, туалет также был закрыт, вентиляционный ход в нем закрыт решеткой, счетчики воды, закрепленные на трубах, также помещены в закрытый бокс. Единственный вариант — канализация.

Ни один сосед сверху не признался, что держал дома пресмыкающееся. Не исключено, что питон мог сбежать из соседних домов.