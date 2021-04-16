Спасти Землю от столкновения с астероидом Апофис можно будет, ударив по нему как шаром в бильярде, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров.

Захаров пояснил РИА Новости — чтобы избежать столкновения с Землей, траектория огромного и тяжелого астероида должна быть изменена, если по нему стукнуть другим телом много меньшего размера.

При этом ученый отметил — астероиды имеют, как правило, не круглую форму и обеспечить необходимую небесно-механическую задачу довольно непросто. Поэтому следует внимательно наблюдать за потенциально опасными небесными телами, чтобы быть готовыми к выбору методов и средств защиты планеты.

Между тем эксперт подчеркнул — на нынешней орбите Апофис не представляет угрозы для планеты. Не исключено, что под воздействием гравитации орбита изменится, но вероятность этого крайне невелика.

Об астероиде

Астероид Апофис открыт в 2004 году. Его диаметр составляет 325 метров. По расчетам специалистов. существует вероятность 2,7%, что небесное тело столкнется с Землей в 2029 году, пишет News.ru. Позже расчеты были пересмотрены, и оказалось, что у астероида нет шансов столкнуться с нашей планетой как минимум на протяжении 100 лет.

Между тем ученые из Петербургского госуниверситета рассматривают варианты уничтожения астероида Апофис либо изменения его траектории. Ранее о возможности столкновения с астероидом в 2068 году предупредили ученые НАСА.