«Кости и битый кирпич»: в Барнауле активист заметил исторические артефакты на старинном кладбище

Копнуть буквально метр и на поверхности окажется битый кирпич, кости и многое из печальной истории Барнаула, отмечает Деринг. На этом месте располагалось первое барнаульское кладбище и Петропавловский собор.
Кости на площади Свободы находят не впервые. При строительстве ливневой канализации на останки наткнулись коммунальщики. Потом, летом 2019 года, на улице Ползунова провели археологические раскопки.
Обнаружился массивный каменный склеп, самое важное в нем — сохранившаяся часть фундамента Петропавловского собора. Неподалеку от склепа отыскали несколько костей.
РПЦ уже давно планирует восстановить собор. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Оно было его духовным центром, но в 1935 году собор разрушили.