Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 мая 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Кости и битый кирпич»: в Барнауле активист заметил исторические артефакты на старинном кладбище

Активист барнаульских «Субботников на Спичке» Андрей Чекмарев обнаружил осколки кирпичей и похожие на кости предметы на площади Свободы, где недавно высадили молодые елочки. Об этом рассказал архитектор Александр Деринг.

Находки у молодых елей на пл. Свободы.
Находки у молодых елей на пл. Свободы.
https://vk.com/dering07

Копнуть буквально метр и на поверхности окажется битый кирпич, кости и многое из печальной истории Барнаула, отмечает Деринг. На этом месте располагалось первое барнаульское кладбище и Петропавловский собор.

Кости на площади Свободы находят не впервые. При строительстве ливневой канализации на останки наткнулись коммунальщики. Потом, летом 2019 года, на улице Ползунова провели археологические раскопки.

Обнаружился массивный каменный склеп, самое важное в нем — сохранившаяся часть фундамента Петропавловского собора. Неподалеку от склепа отыскали несколько костей.

РПЦ уже давно планирует восстановить собор. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Оно было его духовным центром, но в 1935 году собор разрушили.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость