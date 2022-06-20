20 июня
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Жизнь

Кости возрастом 230 миллионов лет нашли на российском острове

Студенты-биологи на берегу острова Русского нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230−240 млн лет, сообщил представитель Приморского океанариума, пишет РИА Новости.

Океанариум
Океанариум
Надежда Будрина

Находку доставили в российский океанариум.

Кости находятся в технических помещениях, где с фрагментами останков производят манипуляции для дальнейшей работы. Дело в том, что порода хрупкая. Поэтому пока посетителям ее не показывают, пишет Lenta.ru.

Также ведутся переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они приехали во Владивосток для изучения находки.

Между тем в 2021 году барнаулец отправился на рыбалку и поймал кость мамонта.

Ранее корабль XIX века обнаружили в центре города-миллионника. Остов старинного судна обнаружен в Омске из-за падения уровня воды в реке Иртыш.

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