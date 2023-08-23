23 августа
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Жизнь

Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни вышел на лед. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.

Роман Костомаров появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

Его супруга Оксана Домнина выступала с трогательным номером. Она каталась на льду, держа в руках пачку писем, а в это время заранее записанный голос Костомарова читал на арене:

«Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя».

Затем Костомаров вдруг вышел из-за кулис, подошел к жене и обнял ее. Фигурист был еще не в коньках, а только в кроссовках. Зрительный зал стоя аплодировал им.

Под бурные овации пара покинула лед сочинского «Айсберга».

Напоминаем, что Костомарова выписали из больницы в начале июля. Там он проходил лечение с января 2023 года. Сейчас спортсмен восстанавливается после ампутации стоп и пальцев на руках. Он активно тренируется и даже завел Telegram-канал.

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